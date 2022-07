Prisjetite se kako je počela ljubav Jelene i Duška

Pjevačica Jelena Karleuša i fudbalski menadžer Duško Tošić na vječnu ljubav su se zakleli na Vidovdan 2008. godine u hotelu u Kovilovu, a o njihovom svadbenom vjenčanju se pričalo danima. Ona se za taj dan odlučila za upečatljivu haljinu od svile, koja je imala na sebi svjetlucave cirkončiće, a njihove burme su vrijedne oko 5.000 eura

Njihova svadba je okupila veliki broj poznatih ličnosti, a evo kako je sve počelo. Jelena je jednom prilikom ispričala kako ju je Duško osvojio.

— Obično sam ja bila ta koja je birala muškarce, ali kada je riječ o Dušku on je bio taj koji je mene izabrao i nije odustao. Ja sam neko ko je na prvu loptu odbojan, agresivan i malo koji muškarac je prelazio preko tog mog vrlo agresivnog stava, ali on je zacrtao svoju priču — ispričala je svojevremeno pjevačica.

Kako je ona objasnila, od Duškovih prijatelja i saigrača je saznala da je fudbaler prije nego što ju je upoznao bio njen obožavalac.

– Poslije sam saznala da je kao klinac cijelu sobu je izlijepio mojim posterima i da sam ja bila njegova životna želja — rekla je jednom Jelena.

– Sa 16 godina prešao je u OFK Beograd. Naknadno sam saznala od njegovih drugara iz OFK da je ta sobica u kojoj je on živio bila obljepljena mojim posterima. Na kraju balade, on se oženio ženom sa postera i napravio joj dvoje djece. To je divna, dirljiva priča.

Ona je istakla da su se prvi put poljubili ispred njene kuće na Bežanijskoj kosi, i to dok su sjedili u automobilu i slušali pjesmu „Pogledi u tami“ Sergeja Ćetkovića. Kako je objasnila, tada je shvatila da je pronašla pravog.

– Kad me je prvi put poljubio. Znala sam da je poseban. Stvarno nije fraza i patetika. I da se ne lažemo, imao je sve predispozicije za idealnog – lijep, mlad, zgodan, zelenook, talentovan, perspektivan… A ja sam bila dovoljno mudra da to prepoznam i dovoljno sretna da zavoli baš mene – ispričala je Karleuša. prneosi “Avaz“.

Facebook komentari