PRAVI RAZLOG RASKIDA ISAKA I ALEKSANDRE: “Trebao je upoznati moju porodicu…”

Pjevačica Aleksandra Mladenović otvorila je dušu o raskidu sa kolegom Isakom Šabanovićem, a sada je otkrila nove detalje njihovog odnosa.

Eto, nemam sreće u ljubavi očigledno… Zaljubila sam se, mislila sam da je stvarno velika ljubav u pitanju. Iskreno, nisam razmišljala o svadbi, pisalo je svašta, novinari kao da su jedva dočekali da me udaju! Nije ništa lažno, nije ništa namješteno, zaljubili smo se, voljeli smo se, ali se, eto, nismo razumjeli na kraju – ističe Mladenovićeva, pa nastavlja:

Nemam konkretan odgovor na ovo, ali nismo se razumjeli. Imamo drugačije poglede na život, drugačije planove za budućnost i nekako se sve to mimoilazilo. Čuli smo se, pitao me je pre neki dan kako sam, jer sam imala malu nezgodu na putu, javio se, to je to.

Ona otkriva da još uvijek nije našla oči u oči sa Isakom.

On kod mojih nije bio, nije stigao! Ali bilo je svakako u planu… Nije mi svejdno, gledam da sve to ostavim iza tebe, koliko god da je teško. Imam puno nastupa, pa se trenutno fokusiram na to, idem dalje. Nisam razmišljala o pomirenju, mislim da bi trebalo da porazgovaramo kao ljudi, jer do toga još uvijek nije došlo, još uvijek nismo pričali, ali čekam da se sve malo slegne, pa da sjednemo i popričamo ljudski, ali to ne znači da će doći do pomirenja. Ako budemo radili, šta sad, ja sam profesionalna uvijek bila, tako će i ostati – kaže Aleksandra.

