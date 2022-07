DRAGANA MIRKOVIĆ IMA SAMO JEDNU SLIKU U KUPAĆEM: Za 34 godine karijere samo ovo objavila

Malo je poznato da Dragana Mirković nije među onima čije ćete fotografije s plaže vidjeti u medijima. S lijepim vremenom stižu nam fotografije s mora i bazena, pa mnoge poznate zvijezde ponosno poziraju u kupaćim kostimima i ističu svoje vitke figure.

Jedina prilika u kojoj smo pjevačicu vidjeli kako uživa u ljetnjoj zabavi u nešto oskudnijoj odjeći bila je njeno druženje sa delfinima, kada smo vidjeli tek djelić njenog jednodijelnog kostima. Kako je Dragana istakla, imala je više poziva da pozira u kupaćem za medije, što je uvuijek odbijala.

— Postojim 34 godine na estradi i nikada niko nije imao moju sliku u kupaćem kostimu. Kada su me zvali da se slikam, ja sam to uvijek odbijala. Ja nisam manekenka i kao pjevač smatram da ne treba da se slikam u kupaćem kostimu. Meni je to bilo neprijatno, iskreno — objasnila je pjevačica u emisiji Ekskluzivno.

