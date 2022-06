MIKI MEĆAVA RAZVEZAO JEZIK O DUŠICI GRABOVIĆ: Imala je seksualne odnose na “Farmi”

Miki Mećava poznat je po tome što nema dlake na jeziku i uvijek bez ustručavanja komentariše aktuelne teme. Tako je ovoga puta, kada je govorio o aferi elitne prostitucije, koja je neadavno potresla region prokomentarisao i kolegicu Dušicu Grabović.

Miki je svojevremeno učestvovao u rijalitiju “Farma” sa Dušicom, gdje ju je i bolje upoznao.

– Ja sam Dušicu upoznao u rijalitiju, mislim da nije prošlo dva tri dana, a onda je već imala seksualne odnose. Tada je to bio skandal u odnosu na sad. Ona je bila totalni anonimus, ja to i razumijem, ali toliko biti navalentan i samo skrenuti pažnju na sebe. Ona bi uradila sve zarad karijere i tvrdim da je to tako, a nemam ništa protiv nje, neka se bavi žena čime hoće… – ispričao je on.

-Kad sam je sreo na nekom novogodišnjem snimanju, vidim ona uzima brojeve pjevača, kao menadžeriše kao ona drži Australiju, ali kad bi mogla da zabode neku pjesmu to bi bilo okej, ali teško. Ispašće da stvarno imam nešto protiv žena, ali samo pričam realno. Dolazila je u moj krevet i tražila da se masira. A da li se bavila prostitucijom to ne znam, ali me ne bi iznenadilo – zaključio je.

