PRESADIO KOSU I PROLJEPŠAO SE – ČEKAJTE DA VIDITE KAKO SAD IZGLEDA BOJAN MAROVIĆ: Pravi frajer (FOTO)

Naime, Marović je i sam govorio da mu je bilo stresno kada je počeo da gubi kosu, pa je dugo bio ćelav, a njegove nove fotografije govore da je došlo do velike promjene.

Sada se Bojan češće slika i objavljuje fotografije na Instagram, a dobija i brojne komplimente od pripadnica ljepšeg pola.

Bojan se proslavio prije 20 godina kad je učestvovao na jednom festivalu i svojom baladom osvojio sve, a bio je i ostao miljenik mnogih pripadnica ljepšeg pola.

“Najviše me pogodilo kad sam se probudio u jednom hotelu, više ni ne znaš gde se budiš, koji je grad. Otišao sam da se umijem i vidio sam svoju kosu u rukama. Vidio sam dva pečata na temenu i tad sam se olindrao i rekao to je to, kraj priče, više mi ne treba niko, sve ću sam”, rekao je Bojan svojevremeno za medije

