PROGOVORILI O POMIRENJU NAKON RIJALITIJA! Dalila i Dejan otkrili da li će OBNOVITI BRAK – Car skočio kao oparen

Tokom emisije “Pitanja gledalaca” jedno od pitanja bilo je postavljeno Dejanu Dragojeviću, a odnosilo se na njegov odnos sa bivšom suprugom, Dalilom Dragojević.

– Hoćeš li se pomiriti sa Dalilom nakon rijalitija, kada prođe nekoliko meseci? – glasilo je pitanje.

– Ne i nema potrebe da obrazlažem tu budalaštinu – kratko je odgovorio Dejan.

– Da, mislim da hoće. Kada priđe sva halabuka i kada svi kao zaborave, mislim da će tada. Nije on sposoban da uzme život u svoje ruke… Navikao je na stabilnu ženu, na nekoga ko će da ga vodi kroz život, a njegovo je samo da hoda onako kao slina… Sama Aleksandra je rekla da će je šutnuti kada izađu odavde – govorila je Irma.

– Marš bre ološu – dobacila je Aleks.

– Više puta sam videla da bi ga oterala u tri pi*ke materine, baš mu je Miki danas rekao da je ostavi na miru. Više situacija je bilo da ne možete očima da se gledate… To su mnogi videli, čak mi je i sama priznala da zna da sam to videla… Kako njegovu roditelji mogu da mu budu stranci, on ih je svojevoljno odstranio iz života – govorila je Sejranićeva.

– Ma nema šanse… Dejan je kao mali ušao u taj odnos, a već je imao neke razmirice sa porodicom… On je iz jednog čopora izašao u drugi… Jasno je, videli smo u klipovima, bilo je tu ljubavi… Posle svega što mu se izdešavalo, presekao je… Posle onog vređanja njene porodice, nema šanse da joj se vrati, pa neće ljudi oprostiti. Mnogo je zbunjen… Ovo što traži auto, mislim da je samo početak, tek će tu biti problema… – govorio je Luks.

– Rekla sam jednom prilikom Dalili, da svi misle da će se oni jednom pomiriti… Više puta su ljudi mislili, da se gledaju, da postoji mogućnost… Moje mišljenje je da može da se desi, mene više ništa ne može da iznenadi… Ja kada slušam Filipa, tek tada pomislim da je možda moguće… – rekla je Matora.

– Naravno, čudno je što svi to govore van stola, a ne za stolom. Jasno je da je ona premazana svim go*nima… Njoj sve ovo prija, ona uživa, smeje se i sprda… Ako se to ne desi, to neće samo zbog Dejana, jer ona ide gde stigne – dodao je Car.

– Kako ljudi komentarišu Dejana, tako kažu i za Aleksandru – započela je Dalila.

– Manite mene, molim vas, nisam bila tu ni kad ste se spajali, batalite me – prekinula je Nikolićeva.

– Izvini Aleksandra, ali moram samo da kažem kako on komentariše Aleksandru kao bivšu devojku, prvi je rekao da on nije tip za nju i da neće izdržati… Smeta mu Dejan sada, a nije mu smetao kada je ulazio sa mnom u vezu – nastavila je Dalila.

– Ja nisam zaboravio, kada je Dejan bio u bolnici, a ona sedi ovde i kuka i plače, a Matora je teši… Nakon toga bude sa mnom! To je bre bezobrazno i namazano! Zbog njenih izlaganja i s*anja mnoge sam stvari zaboravio, ali kad vratim film… Nikada nisam imao sumnju što se direktno tiče mene, ali drugih ljudi da… – prekinuo je Filip.

– Ne mogu više teror da istrpim od ovog čoveka. Ne znam šta bi bilo da ga interesujem, pošto kaže da ga ne zanimam a toliko priča o meni… Moram reći, od Dejana i mene nema ništa, ja sam to odavno rekla! Svi su nas gledali kao skladan par, a zbog onoga što smo se pomirili posle svega, ljudi imaju pravo da misle šta god… Naravno da će ljudi sumnjati, ali ne, ne može doći… Nema tu više prostora, niti za zdrav odnos, ne želim ga ja ali ni on… Jedini strah sam imala da će otac potencirati to, ali sada znam da i od toga nema ništa… Svesna sam, mene Dejan nikada nije uvredio i da jeste ne znam da li bih mu ikada oprostila… Ovo što sam sa Filipom prošla, nisam ni sa jednim muškarcem… – govorila je Dragojevićka.

