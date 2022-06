Novi skandal Zlate Petrović: Nemoralna ponuda Kemišu i Zorici

Zlata Petrović otkrila je da je željela da ima intimne odnose sa Zoricom Brunclik i Kemišom, piše Ekspres.

Zlata Petrović poznata je po britkom jeziku, te u javnosti priča baš onako kako i misli, i to bez ustezanja. Sada je priznala da je željela trojku s bračnim parom Zoricom Brunclik i Miroljubom Aranđelovićem Kemišom.

Naime, na jednom veselju Zlata se ljubila s kolegicama u usta, a kako su nakon toga svi pričali o njenim lezbo-akcijama, pjevačica je priznala šta joj je još bilo na umu. Budući da su Zorica i Kemiš na istom slavlju bili veoma raspoloženi i opušteni, Zlata je imala jedan prijedlog za bračni par.

— Vi mislite da smo Seka Aleksić i ja bile lude i da nismo znale šta radimo? I te kako smo znale šta radimo i svu energiju i ljubav koju smo imale davale smo jedna drugoj. Seka je takav pozitivac i dobar čovjek. Ona je na cijelu salu prenijela pozitivnu energiju. Bilo nam je vrh. Mi smo se grlili i ljubili sa svima. Ja sam te večeri i Zoricu Brunclik poljubila u usta. Željela sam da poljubim i Kemiša, ali ga nisam vidjela. Želela sam trojku, Zorica, Kemiš i ja da se poljubimo, ali on je negdje nestao kad sam to htjela da izvedemo. Pravile smo aferu te noći. Žao mi je što je Kemiš pobjegao, ali biće prilika i za to – rekla je Zlata kroz smijeh.

