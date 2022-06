ĐORĐE DAVID PLAČE KAO KIŠNA GODINA: Lio suze zbog ovog kandidata, PA OTKRIO VELIKU TAJNU O NJEMU

Roker je, kako je rekao, sa ovim takmičarem prošao golgotu da bi mu pomogao da se riješi poroka. Aleksandar je bio u duelu s kolegom Enisom Todićem iz Novog Pazara, kome je Svetlana Ceca Ražnatović bila mentor. Nakon duela u kojem su obojica briljirali Saša Popović je presudio u korist Josifovskog. Roker je odmah skočio sa stolice i svom pulenu se pridružio na sceni. Čvrsto ga je zagrlio i počeo da plače. Obojica su lili suze.

– Nećete vjerovati, čovjek od dva metra plače – primijetila je voditeljka Sanja Kužet, kao i Viki Miljković i njena kuma Ceca. Aleksandar je uspio da obuzda suze, ali njegov mentor ne. On je sve više i jače ridao. Toliko da mu je cijela rolna toalet-papira bila mala da obriše suze. – Baš mi je drago što smo Đorđe i ja uspjeli da stignemo dovde. Ovde je ljubav velika – prokomentarisao je kandidat. Popović je želio da nastavi dalje, ali ga je Đorđe prekinuo i insistirao da iznese završnu riječ, istakavši da se Josifovski prošle godine za dlaku nije našao u finalu.



– Ovako, prošle godine ja pitam Popovića šta se desilo, što nije prošao. Kaže: “Đole, nekako mi je mrtav, nema energiju, nema snagu.” Ovaj čovjek koji stoji pred nama je bio notorni al*oholičar, prošle cijele sezone i one tamo. Sa al*oholom je imao ozbiljne, stravične probleme, nije mogao da se trijezni, nije znao gdje je dan, a gdje je noć. Ove sezone kad sam ga vratio, imao sam samo jedan uslov – da primi blokatore i da zaboravi na alkohol ako uopšte želi da uđe u priču, jer sam vidio ko su ljudi koji se takmiče ovde, daju svoju mladost, energiju, sve za scenu, i on je na to pristao. Ti ovoj produkciji dođeš milion dolara, za sve muke koje si mi priredio, a meni sto – zaključio je David, koji nije mogao da se smiri.

Facebook komentari