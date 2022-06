MIŠA GROF POSLIJE IZJAVE NIKOLINA BUDALA: “Uplaćivao sam joj 100.000 eura, Vidoje je bio pod pritiskom”

– Prvo hoću da vam kažem da ja nikakvu izjavu i intervju nisam dao. Vidim da mediji samo pišu, a ja se ne oglašavam. Pitaću vas prosto, da li vi i ja sada možemo da dijelimo vašu imovinu? Ne možemo! E, tako i ona ne može da dijeli moju imovinu! Kako, bre, ona da dijeli moju dedovinu? Naslijedio sam kuću u centru grada, 18 stanova u Cvijićevoj. Što je restitucijom oduzeto mom dedi i vraćeno meni. Naslijedio sam grobnicu na Novom groblju koja vrijedi pola miliona evra, koja je od mermera i bronze. I sad, kako bi ona mogla da dijeli sa mnom imovinu mog dede i oca, moje majke? Ona da dijeli, šta da dijeli, ja ništa ne razumijem?! Sve se vodi na mene – rekao je Miša Grof za Kurir i nastavio:

– Vidoje je skupljao antikvitete, on je to volio i pažljivo birao. Pokloniću to istorijskom muzeju ili bilo kom drugom ko će da napravi legat od toga. Neću valjda da dozvolim da ti antikviteti, koje je on volio, da ona nosi u Hrvatsku ili da ih razvlači ovde i prodaje. On ih jeste volio i jeste ih kupovao, ali ne sa njenim novcem, nego sa mojim. U životu sam imao 6 galerija, antikvarnice, stanove…. To je sve novac koji sam ja njemu davao – odlučan je Miša Grof u namjeri da snaji Nikolini ne da ništa, pa se osvrnuo na Nikolinine komentare koje je dala u medijima.

– Ljudi pišu, pišu, ona priča neke nebuloze, ne znam… On je bio pod pritiskom, ona je insistirala na tome da se renovira ta kuća u Zagrebu i da ga odvuče tamo. Imam sve uplatnice. Uplaćivao sam joj po 100.000 eura, sve imam. Za 43 godine nikada nisam viknuo na Vidoja, ja se kunem u njega da se mi nikada nismo posvađali, nisam ga ni kao dijete nikada udario. Ja ne znam šta ona hoće, mi smo oduvijek bili bogati. Ne čujem se sa njom, ona zove, ja se ne javljam – završio je Miša Grof za Kurir.

