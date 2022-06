ISPLIVALI DETALJI razgovora Marka Osmakčića sa PSIHOLOGOM prije sramnog bijega iz “Zadruge” (VIDEO)

Međutim, nakon par dana ispostavilo se da je porodica lažirala smrt kako bi izvukla ovog takmičara iz rijalitija,piše Srbija Danas.

Ekipa portala Srbija Danas.com ugostila je Draganu Ivanović, psihološkinju koja je razgovarala sa Osmakčićem i Viktorijom Mitorović pred njegov beg iz “Zadruge”. Dragana je ušla na imanje i na Rajskom ostrvu razgovarala sa ovim ljubavnim parom o Vikiinoj trudoći.

Marko je otvoreno u rijalitiju govorio o odnosu sa svojim ocem i rekao kako je uvek imao oslonac i podršku u njemu, ali je takođe osećao i pritisak da se dokaže u svetu tenisa. Koliko taj odnos sa roditeljem danas utiče na donešenje odluka u njegovom životu?

– Videlo se da je njemu očinska figura veoma jaka i bitna, čak je i tokom razgovora sa mnom spomenuo kako je njega otac branio. Nismo detaljnije ulazili, nismo imali toliko vremena, razgovor je trajao oko 45 minuta. Kako je on uticao na njegov život, da je ustvari bitno što je on bio u njegovom životu i da on isto tako smatra da treba da bude u životu svog deteta, što on ne bi želeo sa Viktorijom. Mislim da na njega dosta utiče mišljenje oca. Njemu je onog momenta bilo dosta važno šta će njegov otac reći po pitanju događaja koji se desio, a to je da je Viktorija u drugom stanju.

Koje još detalje iz razgovora sa Osmakčićem nam je psihološkinja otkrila, saznajte u video prilogu u nastavku:

https://www.srbijadanas.com/vip/zadruga/razgovor-sa-psihologom-dragana-ivanovic-marko-osmakcic-2022-06-19#brid_cp_Brid_55632624

