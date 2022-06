“SUTRA IDEM KOD LJEKARA” – VIKTORIJA MITROVIĆ SAOPŠTILA: Kad Osmakčići ovo vide neće im biti dobro

U toku je radio-emisija “Amnezija”, a voditelj Filip Car, ugostio je Viktorija Mitrović.

Mislim da je tebi trenutno najteže. Ti imaš neku životnu situaciju, kako se osjećaš – pitao je Car.

Ne znam šta bih ti rekla. Jutros sam bila raspoložena, Đedović mi je rekao da sam živnula. Onda mi tako naiđe period da prespavam cijeli dan, pa sam opet u nekim svojim mislima. Mijenja mi se stalno raspoloženje. Nisam ništa razmislila kako treba. Ne pamtim da mi je bilo gore u rijalitiju nego sada. Mislim da kada dođe ponedjeljak, koji mi je postao najgori, ja se tresem. Nisam otišla kod ljekara, prebacila sam za sutra. Ne vjerujem da će meni oni pomoći nešto, da sjednem da pričam ono što me muči, nisam još ništa odlučila. Ništa nisam shvatila, ali je jako malo vremena ostalo da bih mogla puno da razmišljam – pričala je Mitrovićka.

Vidjeo sam da si se sredila za žurku i da si bila dobre volje koliko god možeš…Njegova porodica što je napravila, to je bizarno, ali i loše po njega. Ne treba da se svetiš, nego da počneš da razmišljaš o sebi. Da li bi ti bilo lakše u bilo kojoj odluci da je Marko ostao uz tebe ovdje – rekao je Car.

Nije ni moja porodica za to. Smatram da nam nije ni trenutak i to, a on je bio za to. Predstavio me je na jako ružan način. Poslije toga, rekao je da ne može da bude cici mici, da bih ispoštovala njega. Ja ako te volim, nisam budala da skočim sa mosta ako mi ti to kažeš. Mogli smo ovako da se vučemo još sedam, osam dana. Meni sada nije dijete potrebno, pogotovo ne sa njim. Poslije svega što je rekao moglo je doći do toga da ja ne rodim dijete. Ja sam odluku donijela u srijedu poslije pitanja gledalaca. Ostala sam zatečena kad je sve ono rekao. On je meni u oči rekao da razmislim šta je moglo to da bude, ali mi je rekao da ću milom ili silom morati to da riješim. On je ostao u kući, došla sam oko jedan, nisam ga zatekla u kući, pa sam čula da je izašao. Meni Marko ništa ne bi pomogao da se ja tu odlučim, čak i da je bio dobar prema meni tih par dana, imala sam dobar osjećaj da on to radi da bi me smirio. Ostavila sam na prostoru da to sagledam mirne glave, ali nekako ide sve ka tome da ću ja abor**rati. Bolje da razmišljam kako sebe da dovedem u normalno stanje, nego da razmišljam da li ću izaći – istakla je ona.

Kako gledaš na njega sada – pitao je Car.

Ja na njega gledam da je on za mene mrtva osoba. Nije ovo ni ljutnja ni bijes, prosto za mene poslije onih izgovorenih riječi i za ono što su uradili, smatram ih za monstruoznu porodicu. Njihove slike bih stavila na ona mjesta gde se stavljaju slike monstruma i tako to. Preporučila bih da svaka djevojka koja bude spavala sa Markom ili sa članom njegove porodice, da povedu računa. Dno dna, ološi, loši ljudi. Ništa ja njega ne razdvajam od slučaja koji mi se dogodio od prije nekoliko godina, isti su mi njih dvojica. Ja ću donijeti sama ono što je ispravno za sve nas – rekla je Viki.

