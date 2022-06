“UDARAŠ NA TRAUME!” Tri devojke abortirale, Dalila se slomila, otvorile se stare rane – Car DOKRAJČIO!

Zadrugari su noćas redom komentarisali monstruozni postupak porodice Osmakčić, kada su lažirali smrt Markovog oca Franje, kako bi njega što pre izvukli iz rijalitija i udaljili ga od trudne devojke, Viktorije Mitrović.

U toku komentarisanja, ponovo je došlo do svađe Filipa Cara i Dalile Dragojević, jer je on aludirao na abortus koji je Dalila imala kao maloletna.

– Ljudi godinama pokušavaju da se ostvare kao roditelji. Viktoriji se ovo desilo, sad razmišljam, 90% ljudi je ovde na nominacijama lepo o Marku govorilo, kao da im je ćaća. Mogu samo da zamislim kako je Viki, koja ima 21 godinu, a treba da dobije drugo dete… Ona je dete. Gde su ovi što su abortirali da joj pomognu? – pričao je Car.

– Pošto se ovde aludira na mene, ne može bez mene. Da, ja sam prošla kroz ovu situaciju i uvek sam prilazila ovoj devojci. Treba ona da odluči sama. Možda će sutra da se pomiri sa tim istim Markom, mi to ne znamo. A što se moje odluke tiče, ja sam bila maloletna, nisam završila srednju i dan-danas se kajem zbog toga – rekla je Dalila.

– Ja znam za tri devojke koje su javno priznale da su abortirale. Očekujem da te devojke kažu iz svog primera. Evo, kao Dalila, da se kaje celog života. Dalila je recimo sa tim devojkama najkompetentnija da o tome priča – poručio je Car.

– Ja sam prošla kako sam prošla tu situaciju, ne želim da mi se aludira na to, kao što je prošli gospodin aludirao. Ne želim da dam sebi za pravo da kažem Viki da li da rodi ili ne. Niko od nas neće biti uz nju kad izađe i hraniti to dete. Filipe, znaš vrlo dobro da sam bila uz nju kad je uradila test. Prozivaš me, a ti si prvi monstrum koji mi je aludirao na to moje i sladio se. Nisi ti daleko od Osmakčića – odbrusila je Dragojevićka.

– Ti si tog monstruma jutros molila da mu dođeš do kreveta. Nadam se da monstrumima nećeš prilaziti više. Ja sam samo mislio da te devojke ustanu i kažu neke stvari. Meni je zanimljivo ovo što je Dalila rekla, da je to uradila i da se kaje celog života. Treba da priča neko ko je to doživeo. Nisam mislio da donese sud umesto Viktorije. Ljudi se smeju na ovo, neozbiljno je shvataju. Prvo Lepi Mića, koji je svojom deračinom i vikom napravio… – pričao je Car.

– Osudi monstruma, ovo je bio tvoj najbolji prijatelj. Kad je nasrnuo na Anu Spasojević, ko ga je branio? Ovo što radi ovaj gospodin je krajnje podlo. Boli tebe k*rac. Nasilnik i siledžija priča o ovome – skočio je Lepi Mića.

– Čovek koji je poput Marka Osmakčića (Car) ne može da nam drži predavanja ovde, ne prozivaj većinu ljudi, ne prozivaj mene – poručila je Dalila.

