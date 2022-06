VIKI MITROVIĆ HITNO NAPUŠTA ZADRUGU, MARKO NIŠTA NE SLUTI: Danas odlazi kod ljekara- donijela odluku

Zadrugar Marko Osmakčić napustio je rijaliti ,,Zadruga 5″ nakon što mu je produkcija saopštila da mu je otac Franjo Osmakčić iznenada preminuo. Osmakčić je momentalno izveden iz rijalitija, kako bi bio sa svojom porodicom.

Sahrana Franja Osmakčića obaviće se tokom današnjeg dana u 16 časova na mesnom groblju u Laništima.

Međutim, pored ovog tužnog događaja, tokom tanašnjeg dana desiće se još jedan. Viktorija Mitrović danas izlazi iz “Zadruge” kako bi obavila kir,,etažu.

Popularna zadrugarka je odlučila da ne zadrži Markovo dete.

– Sutra idem kod interniste i to je to. U utorak ne radi, u ponedeljak. Nije mi svejedno, majke mi moje. Mada, radi se sa totalnom anestezijom. Ja ne volim da me režu. To je intevencija od pet minuta. Šest sati ništa da ne jedem, niti da pijem – rekla je Viki. prneosi “Novi“.

