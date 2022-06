NEMA ON TAMO ŠTA DA TRAŽI!’David progovorio o Dejanovom povratku u Šepak, otkrio da li je Aleks dobrodošla u njihov dom!

Pobjednica ”Zadruge 2” i influenserka Luna Đogani danas je krstila svoju kćerku Miju, a potom upriličila gala rođendansko slavlje svojoj mezimici gdje je okupila svoje najbliže, ali i prijatelje i bivše cimere iz najgledanijeg rijalitija ”Zadruga”.

Ekipa emisije ”Premijera” našla se na licu mjesta odakle je izvještavala i uključivala najuticajnije celebritije sa slavlja, a usljedilo je uključenje Davida Dragojevića kog je na samom početku programa prekinula bivša djevojka Ana Korać.Usljedilo je pozdravljanje bivših ljubavnika Ane i Davida prvi put poslije raskida javno, a potom je Dragojević otvorio dušu u ”Premijera – Vikend Specijalu”.

Ništa nije namješteno, sad sam ja sam, moj red! Javila se ne javila, ona je pružila ruku, zašto se ne bih javio – počeo je David.Na samom početku progovorio je o misterioznoj djevojci sa kojom ga povezuju, pa prokomentarisao navode da sarađuje i sa starijim gospođama

Ja sam došao iz Turske prije dan. Lijepo mi je u životu. Moram da vidim o kojoj jdevojci pričate, ne znam ko je šta uslikao. Tamo su bili moji prijatelji. Mi smo izlazili, bilo je fenomenalno, osjetili smo Istanbul na drugačiji način, jedva čekam ponovo da odem. Takve ponude ne dobijam, ne bih nikada 50+ ja samo idem na mlađe – priča David.

To kad kažu bivša… Svim bivšima želim sve najbolje, mnogo sam ih imao i prije nje. To je dug period mi smo završili prije dvije godine. Bili smo, prošli, to je iza mene, ja gledam u budućnost. U mom životu je sve fenomenalno, ne može bolje biti – ističe bivši zadrugar.

Slikao sam maminu glavu i ekskluzivno ću poslati na portal. Kad vidim maminu glavu na portalu meni nije dobro. Uvijek sam bio ponosan na Dejana i sretan, nikada nisam bio razočaran Dejanovim učešćem, želio sam mu da bude bolji. Od Nove godine je krenuo na bolje, sada vidimo kakav je, želim mu sve najbolje i da pobjedi – priča David.

Osvrnuo se na Dejanovu vezu sa Aleks Nikolić, pa prokomentarisao spekulacija da ona nije dobrodošla u njihov porodični dom.

Kod nas svako ima mjesta, svako ima sobu, ako je Dejanu dobra, super. Nikada mi nismo birali, niti je mama birala nama bilo koga. To što se priča su gluposti. Više neki drugi roditelji vode bitke, ja sam uz Dejana, da njemu bude lijepo, da bude srećan. Kad izađe sam će znati šta treba da radi. Nismo se čuli sa njenom familijom. Oni su u zatvorenom prostoru, kad izađu napolje imaju me kao podršku – kaže David.Ovom prilikom osvrnuo se i na Dejanov odlazak nakon rijalitija u zajedničku kuću sa Dalilom u Šepku.

Nema on tamo šta da traži! Ja mogu javno da kažem da Dejan tamo neće otići. Neće ići, ne treba mu ništa, to je za njega prošlost, stavljena je tačka. Ništa ga ne veže tamo, okreće novi list, počeće da radi, pomoći ću mu koliko god ja mogu, biću tu uz njega. On je jako pametan, ja sam njega cijeli život zvao naučnik. Kad okreneš novi list i kreneš od nule, brzo ti odeš na skali do zvijezda. Dejan je mlad dečko kom se svašta izdešavalo, iz jedne osobe prešao je u drugu. Sreća pa je psihički jak i izašao je kao pobejdnik, ja mu skidam kapu za ovo što je prošao.

Ponosan sam – zaključio je Dragojević. prneosi “Novi“.

