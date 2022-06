OGLASILA SE VIKTORIJINA BABA NAKON TRUDNOĆE U RIJALITIJU: Jasna poruka za unuku – DA LI ĆE PRODUKCIJA PRENIJETI?

Na samom početku, baka Regina je otkrila šta pričaju ljudi po selu i kako ona gleda na učešće njene unuke.

– Ja nemam vremena da pratim. Kažu sve najgore. Tako ne bi trebala da radi jedna majka maloletnog deteta, ponašanje nula. Nemam komentara za nju. Mi to nismo očekivali, mi smo baš totalno iznenađeni i povređeni sa njenim ponašanjem. Ona nije bila ta osoba. Prvih mesec dana je bila okej, a posle kad je krenula sa Markom… Da li je ona luda ili nema mozga? Ne znam. Njoj to ne treba, a ona nema krov nad glavom – počela je Regina, pa je na pitanje da li dolazi Viktorijin bivši muž dodala:

– Dolazio je njen tata. Bio je u decembru na pet minuta i sad je bio na pola sata. On je njoj doneo patike, jednu jaknicu i dve čokoladice. On više priča o Viktoriji, a ne o detetu. Ona razume da mama ima dečka Marka. On je opsednut Viktorijom. On kad dođe ovde, ne mari za detetom – rekla je Regina.

Šta se dešava sa njenim roditeljima?

– To je moja ćerka. Njena mama za oca ne zna. Iz njene priče znam da je on u Francuskoj, a on je bio najveći lopov. Majka se preudala, a ona nije u dobrim odnosima sa nama zbog Viktorije. Bila je majka ljuta na nju kad je uradila ono. Ona je bila malo dete, a sad je to povredilo ono za sveštenika. Ako je ikoga trebalo da povredi, trebalo je mene i dedu, jer je bila kod nas. Ona nije imala ni četiri godine kad je otac doveo kod nas. On je živeo od krađe i nije mogao da vuče dete sa sobom kad ga juri policija. Doveo mi je dete da je pričuvam i nije se pojavio – ispričala je Regina. prneosi “Novi“.

Kada je reč o Viktorijinoj najvećoj traumi zbog koje su milioni plakali, a reč je o tome da je silovao sveštenik u dvorištu crkve, baka Regina je otkrila da li je videla tog sveštenika:

– Kad je bila priča za sveštenika, svi su je podržali, a sad radi gluposti. Ne znam šta je sa njim, nisam ga videla.

Šta joj najviše zamerate?

– Najviše joj zameram to što je javno iznela da se bavi prostitucijom. Gledali su njeno ponašanje i kako ja sada da kažem da nije tako. Ja se pravim kao luda kad idem na posao, a žene pričaju. Ona je deset meseci u Zadruzi, nije me nijednog momenta pomenula. Šta me sada pominje? Rekla sam u više navrata da se skloni od njega – ističe baka Regina.

Kakav Vam je Marko?

– On mi se čini nikakav. Za mene je to jedan bezobrazan čovek, ima ponašanje nula. Da ona rodi to dete, čisto sumnjam, a da li je to rekla da bi privukla Marka, možda to. Ja bih joj rekla da se očisti i da gura do kraja, da se kloni tog Marka.

Komšije i meštani iz sela Pločice iznenađeni su njenim učešćem, neki smatraju da je dobra, dok njena druga baka misli da ipak njoj nije lako.

Je l’ ona dobrodošla ovde posle Zadruge?

– Da je dobrodošla, nije. Ne možemo preko toga da pređemo. Moju ćerku je sramota da kaže da joj je Viktorija tetka. Kakva god da je, najgora, ona je moja unuka – rekla je Regina.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

