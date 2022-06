Darko Lazić mijenja svu krv u Švicarskoj: Plaća 25.000 eura da bi se otarasio poroka!

Pjevač zbog svojih poroka nije uspio da sačuva žene i porodicu, a i Barbara, s kojom je planirao brak, nedavno ga je ostavila. Kako bi živio nekim mirnijim životom, Darko je, na nagovor prijatelja, navodno riješio da promijeni krv u Švajcarskoj, gdje su već išli neki pjevači.

“Darko je riješio da se promijeni i to sada želi svima da dokaže, pa je nakon što je pričao sa majkom Brankom, riješio da ode u Švajcarsku da mu promijene krv. Tako misli da će svojoj porodici, ali i svima ostalima dokazati da se opametio. Pokojni tata i njegova majka su nakon što je on imao nesreću prije četiri godine htjeli da mu mijenjaju krv, ali on tada nije pristao jer je ta metoda mnogo skupa. Sada se sam odlučio na taj korak, time će da svoj organizam dovede u red i nadamo se da više neće da konzumira ni alkohol, ni dr.gu više nikada. Njegova majka Branka je bila presrećna kada joj je rekao da želi to da uradi”, priča izvor blizak Darku za Star.

“On je mnogo dobar momak, ali za sebe ne valja, zato je sada riješio da se promijeni i da bude primjer kćerki i sinu koji ga obožavaju. Prijatelji iz Švajcarske su mu našli privatnu kliniku u kojoj može da se podvrgne tretmanu promjene krvi. Moraće da ode tamo na preglede i analize i onda će ljekari odlučiti kakav će proces biti i koliko će trajati. To košta oko 25.000 eura, jer će nakon primanja nove krvi morati da leži u toj privatnoj klinici. Sjećam se da je on kada je doživio nesreću prije četiri godine pričao sa pokojnim Džejom koji mu je tada rekao baš za tu kliniku u Švajcarskoj i posavjetovao ga da ide da promijeni krv, ali njemu je to tada bilo suludo, pa je odbio da posluša Džeja”, završava izvor, prenosi Kurir.

Facebook komentari