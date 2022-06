PRED SAMI KRAJ ZADRUGE, DEJAN SE OBRATIO PORODICI: Evo šta im je poručio nakon svega

Sljedeći gost u radio emisiji ‘Sprrrrdnja’ bio je Dejan Dragojević, a domaćin Stefan Karić, poželio mu je dobrodošlicu.

-Kako si prije svega? Da li si svjestan svega što ti se izdešavalo, da li si sada srećan? – pitao je Stefan.

-Dobro sam, sunčam se cijeli dan! Svjestan sam svega, sada kada se bliži kraj totalno mi je sve drugačije. Kada se vratim unazad, sve mji je čudno, blam me je mojih postupaka i priče. Sve nekako brzo ide, sve mi je čudno. Sve što se desilo je potisnuto, ne može ništa da me pogodi, sada sam ravnodušan potpuno. Gledam sebe, sve je drugačije, kosa, imam neke ožiljke, ova kost mi ispala, pa se pitam da li je moguće da sam sve to uradio… – odgovorio je Dejan.

-Da li ti se vraćaju neke scene? – pitao je Karić.

-Da, sjetim se. Sada mi je sve drugačije, kada malo bolje razmislim, samo sam trebao da imam veliki bol u predjelu prepona – odgovorio je.

-Misliš li da si promijenio pogled na svijet, da li će sada neko ispaštati zbog svega što ti se desilo? – nastavio je Karić.

-Neće, ukoliko je neko dobar i ukoliko mi pruža ljubav, nema potrebe. Evo Aleksandra je puna ljubavi, sve je u ajboljem redu. Nekada izgledam malo hladnije, ali nije tako. Ne vučem nikakvu traumu, dobar sam. Svjestan sam samo da moram sebi da se posvetim i izgradim sebe u svakom smislu. Ovu šansu koju imam, moram da iskoristim na pravi način. Posprdao se život sa mnom, ja sada ništa ne mogu da promijenim. Da sam ispao budala jesam, ali idemo dalje. Kada izađem odavde, biće drugačije, kada vidim ulice i ljude… Malo me plaši samo da li ću se snaći, dolazim negdje gdje sam bio davno, a dolazim kao ponovo rođen, turbo mi je sve u glavi – govorio je Dragojević.

-Osjećaš li neku dužnost i prema prijateljima koje si zapostavio za tih pet godina? – pitao je Stefan.

-Čuli smo se ali se nismo često viđati. Naravno da ću sve da nadoknadim… Moram sebi da se posvetim, kako bih mogao svima da valjam. Mnogo mi toga fali, fali mi nedeljni ručak, volio bih i porodično da odemo na more… Hvala mojoj porodici, što su mi opet otvorili vrata i što su me prihvatili – izjavio je Dejan.

