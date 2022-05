DINO DIZDAREVIĆ LOMI STAKLA PO ZADRUZI, URLA I PRAVI SCENE: Doživio pravi slam kada su mu ovo spomenuli

Ovonedeljni vođa Stefan Karić je reč dao Marku Osmakčiću koji je ušao u sukob sa Dinom Dizdarevićem zbog smrti njegovog oca.

– Za mene je na prvom mestu Viki. Mislio sam da će isplivati kao prva osoba, ona je to sve uništila. Na drugoj poziciji Dino. Ja ako tugujem, onda ne idem na žurke. Meni je to nenormalno. Za mene je to bezveze. Ali onda ne dolazi ovde i pravi se. Za mene je to blesavo. Za mene je razočaranje da igraš kolo, a umro ti tata – rekao je Marko.

– Vidi, ja nisam spomenuo 40 dana samo da bih rekao porodici da uradi šta treba – rekao je Dino.

– Napiješ se! Meni je to nenormalno. Ako tugujem, onda tugujem, ako ne, onda ne – vikao je Marko.

– Monstrume – plakao je Dino.

– Nisi u redu, pusti! – vikao je Mića.

