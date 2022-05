Pokazatelji govore da BiH sve više zaostaje: Ekonomski uspjesi u glavi Fadila Novalića

Gostujući na jednoj sarajevskoj televiziji, Novalić je nastavio hvaliti rezultate svog rada u proteklih gotovo osam godina, koliko je na čelu Federacije BiH, ističući da postoji mnogo pokazatelja ekonomskog napretka u BiH.

Šarena laža

Novalić je istaknuo da je izvezeno 9,57 milijardi KM, a da je prosječna plaća porasla. Pojasnio je i da je bruto domaći proizvod porastao sa 17,8 milijardi za 7 milijardi KM, što je praktično 40 posto više od onoga što su zatekli kada su, kao vlada, preuzimali dužnost. Nastavio je Novalić hvaliti i reforme, upravljanje budžetom, poslovanje namjenske industrije itd.

Došao Fadil iz škole i pohvalio se majci. Mama, u ovih sedam godina naučio sam množiti do 100. Nisam znao nikako množiti, a sad idem do 100. Bravo, sine. A tvoji drugari iz razreda, je li i sad mogu množiti do 100? Ah, oni su sad već na integralima.

Ovako otprilike zvuče Novalićeve samohvale na račun navodnih velikih uspjeha Federacije BiH. Naime, ukupno gledano, FBiH uistinu jeste ostvarila rast BDP-a i zaposlenosti u proteklih nekoliko godina. Međutim, potpuno druga slika dobije se kada se pogleda kako je izgledao taj rast u zemljama regiona i Evrope, jer rasli su svi.

Godine 2018. ekonomija BiH rasla je 3,7 posto, 2019. 2,7 posto, dok je pad 2020. bio čak 4 posto. Uporedimo to sa Srbijom. Naš istočni susjed 2018. godine rastao je 4,4 posto, 2019. 4,2 posto, a u pandemijskoj 2020. imao je pad od samo 1 posto. Stvari su još gore kad se pogledaju predviđanja za budućnost. Nakon pandemijske 2020. BiH je imala nešto snažniji rast, da bi joj za 2022. bio procijenjen najniži rast u regionu od oko 2,5 posto.

Naravno, ni dosadašnja ekonomska poboljšanja teško da mogu imati pretjerano veze s Vladom Federacije. Naime, osim Zakona o radu, Vlada FBiH, pod vodstvom Fadila Novalića, nije provela niti jednu bitniju reformu koja bi omogućila brži rast. Naprotiv, godinama su pokušavali progurati reforme koje bi mnogim segmentima realnog sektora nanijele dodatni udarac, poput pokušaja uvođenja novih zakona o doprinosima te porezu na dohodak.

Nema investicija

Također, iako se Novalić voli hvaliti rekordnim budžetima FBiH, ostaje činjenica da većina budžeta i dalje završava u tekućoj potrošnji, a da građani vide vrlo malo investiranja u privredu i infrastrukturne projekte koji bi generirali novi ekonomski rast.

Prema BDP-u po glavi stanovnika, Bosna i Hercegovina je na 39. mjestu u Evropi. Gori od nas su samo Albanija, Ukrajina i Moldavija. Kada je u pitanju visina prosječne plaće, BiH je na začelju, ne samo Evrope nego i regiona.

Evropski šampioni

Kada je, pak, riječ o nezaposlenosti, tu je BiH evropski šampion. Prema zvaničnim podacima, s procentom od 31,63 posto nezaposlenih u oktobru 2021., naša država uvjerljivo prednjači u Evropi. Ispred nas su Kosovo s 25,8 posto, Crna Gora 24,12 posto, Sjeverna Makedonija 15,7 posto te Španija sa 14,57 posto. Najnižu stopu nezaposlenosti u regionu imaju Hrvatska sa 7,4 te Slovenija sa 6,8 posto.

Facebook komentari