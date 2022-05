SPUCALA GA NOGOM – DRAMA U EMISIJI: Haos ne prestaje!

U toku je radio emisija “Amnezija” koju vode Nenad Aleksić Ša i Filip Car. Prva zadrugarka koja je gostovala bila je Milica Veselinović koja je ušla u sukob sa Mesnurom Ajdarpašićem:

I dalje je tu za tebe. Da li samim tim, ti osećaj kao da ti JE blizu i očekuješ pomirenje? – upitao je Ša.

Ja nemam nadu, znam da se nećemo pomiriti. On je meni rekao da će da me poštuje u nekim stvarima, ja njega poštujem. Ja u svađama samo nisam imala poštovanja. Ja njemu nisam ništa uradila. I onda je rekao da će da ima sa devojkama da ima isti odnos kao prije. Ja sam sa Marijanom okej. Ja sam svjesna sebe i znam ko sam i šta sam, on mene ponižava. To je za mene poiženje, posle raskida je rekao jedno, a sada radi drugo. On da je hteo, da je naša porodica bila problem, on bi sačekao još mjesec dana. On voli slobodu, to je on. Ja njega i dalje poštujem i ne priređujem mu neke stavri. Ima svima napolju da kožem da to nije tako. Ja sam njega poštovala ovdje. Mene ni jedan muškarac ne interesuje ovdje. Za mene inat ne postoji, inat je izgovor za potajnu želju. Kao da radi namerno to, kao da zna šta me povrijeđuje – rekla je Milica.

U radio je ušao i Mensur Ajdarpašić, koji je prekio Miličino izlaganje:

Ja ću samo da kažem da su joj drugarice svaka čast! Ja nikada nisam rekao da je istina to što drugi pričaju o njoj – rekao je Mesnur.

Ja sam se ovdje njemu dodvoravala više nego svojoj porodici – rekla je Milica.

Ja treba ovdje da joj se klanjam, ma daj. Njen fijasko nastaje kada ostane ovde bez mene. Srušiće je, ja znam da će da je sruše – vikao je Mensur.

Ti si mi najbliži, srušio me – rekla je Milica.

ora mi je ova sezona nego ona, sto puta. Gora mi je ova Milica – rekao je Mensur.

Ti si smrad i odron, pu! Ona da je pametna, ona bi majku svoju poslušala – pljunula je Milica Mensura.

On zna kako se ovdje stavri odvijaju, zato pazi na sve – dodaje Milica.

Mensur Ajdarpašić je još jednom izašao iz studija radio “Amnezije” i to nikad bjesniji zbog sukoba sa Milicom Veselinović, a ona je nastavila da priča o njemu.

On priča da je moja majka nacionalista, ovo će skupo da ga košta. Ne može da mi nabija grižu savesti, priča da mami nema kući pare da odvede. To me ne interesuje, ja nisam kriva. Sam je kriv za svoju kontrolu. Priča da mu želim loše, da mu želim loše, pričala bih svašta za njega. neću da ga kanalim. Ja mu u svađi kažem neke stvari… Po svemu što sam videla, nije zbog naših porodica raskinuo, nego da bi imao ovakvo ponašanje, da bi on mogao da bude on. Krivo mi je što priča da me voli – rekla je Milica.

Mensur je ponovo stigao u studio.

Samo da vas podsjetim i završavam priču. Ovo je Milica koja je dogovarala lažnu vezu za rijaliti – pričao je Mensur.

Milica je šutnula Mensura u zadnjicu.

Hajde, šut u dupe. Ostroga mi, kunem se, nikakvu vezu nisam dogovorila. Pominje Tomovića, jer misli da imam plan sa Tomovićem. Nikakvu vezu nisam dogovarala, zaklela sam mu se u najsvetije. Zna šta je radio, pominje sve stvari samo da bi sebe iščupao! – urlala je Milica.

Moja jedina mrlja je ponašanje u svađama, nemam mrlju u rijalitiju. Ostaću sama – poručila je ona. prneosi “Novi“.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari