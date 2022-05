Da li bi volio bebu sa mnom – pitala je Dalila.

Glupo pitanje. Da, ali ne sada. Da, ako bi bilo sve u redu – rekao je on.

Ovo je brutalna laž – smejala se Dalila.

Da li smatraš da pri izlasku odavde bi istetovirala tvoje prezime – pitala ga je ona.

Da, jer ti to obilježava neki period života. Ti mene nikada nećeš zaboraviti, takav sam ostavio pečat na tebe. Bila je i ljubav i mržnja. Na javnoj sceni je, ostaje to zabilježeno sve – odgovorio je on.

