DALILA GRCA U SUZAMA – EVO ŠTA JE CAR NOĆAS URADIO: Lije suze, ne može da se smiri

U toku Gledanja snimaka sa Milanom Miloševićem, zadrugari su pogledali i sljedeći video klip, emotivni brodolom Dalile Dragojević tokom žurke prethodnog utorka, gdje se žalila Nenadu Aleksiću Ša koliko je svjesna svojih grešaka. PRNEOSI Novi

Voditelj je dao riječ Filipu Caru.

Znam ja njena stanja, ne znam šta da kažem. Imao sam slične situacije… Ne znam što plače ovde… Ne može da ostvari neke stvari koliko god da želi, a sa druge strane i zna da je kod nas večiti problem. Svjesna je da nismo dobri jedno po drugo, ali da ne možemo biti ni sa kim drugim… Anđelo je priznao da se zaljubio, nju je to vuklo, kao što je i mene ranije… Svega tu ima, nada, želja, strast… Samo što ona plače a ja ne plačem, ali su nam slična stanja. Mada plakao sam i ja, imao sam ta teška stanja… Onaj period sa Majom, kao i svako pomirenje sa njom mi padne teško – govorio je Car.

Nas dvije smo bliske u posljednje vrijeme i ja sam joj dala savjet da bude sama i da je to najbolje. Moram priznati da je Car uvijek uz nju kada joj je teško… Sve njene suze su zbog Cara… Bez obzira na sve uvrede, on je uvijek tu… Često se bezveze svađaju, tjeraju inat jedan drugom – dodala je Marijana.

Ja sam dala jedan komentar na njihov poljubac, ‘mladenci se smuvali pre svadbe’, ali dalje ne znam šta je bilo. Da se razumijemo, svi smo znali da će se pomiriti. Mislim da ovdje plače zbog svih grešaka koje je napravila, svjesna je da je to sa Anđelom pokvario odnos sa Carem. Iako ništa nije bilo, Filip će moći to zauvijek da joj prebacuje… Sada Filipu može svašta da bude u glavi, da je možda on njena neostvarena želja, svašta tu može da bude… Naravno da će se njih dvoje uvijek svađati i miriti, ali će uvijek biti razdora jer su previše grešaka napravili. Mislim da je ona svega svesna… Njoj je ljubav prema Filipu jača od svega… Tek će sve da je stigne i mjislim da će joj biti jako teško… – govorila je Anđela.

Mislila sam da ih pustim malo na miru jer vidim da nisu okej… Da se razumemo, njoj se Anđelo svidio, malo joj je ‘đipkalo du*e’, prijala joj je pažnja, ali je emocija prema Filipu preovladala… Kasnije kada je Filip ponovo izvrijeđao, ona se ponovo okrenula ka Rankoviću. Što se tiče Filipa, ne može da naziva Dalilu ku*vom koja nije imala ništa ni sa kim, a on kad god ima problem ide malo ‘p*c kod jedne, pa p*c kod druge’… Ako im je ljubav ovako bolesna i ako su prešli jedno drugom preko svega, onda se držite zajedno pa kako god… Ona je plakala na klipu jer nije bila sigurna da li će se on njoj uopšte vratiti – govorila je Sandra.

Kada vidim da njoj nije dobro, ja joj kažem ‘probaj da budeš sa nekim drugim, probaj da se zaljubiš, da ti bude lijepo’. Uvek se trudim da budem realan, ja sam sam nekada liječio svoje probleme odlascima kod nekoga drugog. Kad god vidim da joj je teško ja joj kažem da nastavi dalje, ako će to da je učini sretnom… Ja sam nju odavno zavolio, a ne juče. Ona je za mene i loš čovjek, ali i dobra žena, ima tu svega… – govorio je Filip.

Stalno govoriš da sam loša, stalno to ponavljaš – viknula je Dalila kroz plač.

Lijepo reče Marijana, ona čuje samo loše stvari. Neću da se previše svađam, trudiću se da se osjeća dobro, da se odmorimo, da sve bude kako treba… Želim da nam ta svadba bude dobra, da nam bude sve kako treba… Kad sve prođe, vidjećemo kako ćemo i šta ćemo… Ja više ne mogu da budem budala, naročito ne na televiziji… Osvetoljubiv sam, ali ne želim više da radim loše stvari… Lijepo sam joj rekao, hajde da pustimo, da vozimo, dan po dan… Ne treba da gledamo mnogo unaprijed jer smo svakako problematični… Kako bude biće, ne želim ni da joj pravim bajku od života, ali ne želim ni da je sahranim… – nastavio je Car.

