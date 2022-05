NASTAVLJA SE RAT BIVŠIH SUPRUŽNIKA: Dalila iznijela novi MULJ iz braka sa Dejanom, evo ko je ustao i ŽESTOKO JE ISPROZIVAO! (VIDEO)

Veliki šef je obavijestio zadrugare da je vreme za još jednu anketu, oni upravo biraju osobu koja je po njih ispala najlošiji prijatelj. Ovonedeljni vođa Stefan Karić je riječ dao Dalili Dragojević.

-Čovjek sa kojim sam ja provela pet godina svog života, bio mi je i muž i brat i sve smo dijelili zajedno, nikada nisam ništa loše pričala sa njim i o njemu. Sada je od jednom pokazao svoje lice i upetljao ljude koji su bili njegova porodica kada nije imao svoju, to je Dejan Dragojević. Što se tiče rijalitija – započela je Dalila priču.

-Kakvi prijatelji, ti si njega prevarila, o čemu se ovde radi? Ova žena se je*ala i prodala svog muža – skočio je Lepi Mića.

-Ovi ljudi su ovde poremećeni, ja ne znam šta im se desilo. Ja pričam konkretno i hronološki, vraćam se na pismo. Uvijek sam bila neko ko je za to da prijatljstvo može da počne u rijalitiju i završi ga ovde. Matora se povukla iz te priče, nisam ispala loša prema njoj – pričala je Dalila.

-Ti si prevarila muža ovde, a to pričaš, mene nećeš da zaje*avaš – vikao je Mića.

-Hajde od*ebi od mene nenormalni čovječe – rekla mu je Dalila.

-Mene prozivati nećeš, prozivaj onoga ko je tebe prodao – vikao je Mića.

-Retardi ispranih mozgova, ućutite! Mića je za mene ništa – nastavila je Dalila.

-Sad ću ja da te stavim na crnu listu, kada ti sjednem na grbaču, vidjećeš – vikao je Mića.

-Ja sam imala prijatelja, Matora je to, Marko je isto to bio ali sam shvatila da on nema prijatelja, ni za koga se nije izjasnio. Ljudi ti se sami nabacuju, ne vjerujem da imaš neko mišljenje o ovim ljudima ovde ali videla sam da se izmičeš iz priče i što bih se nudila tamo gde pripadaš. Anđela takođe, proveli smo dosta vremena, ona je ustala i prekinula prijateljstvo jer misli da sam uradila nešto loše, ja smatram da nisam ništa loše uradila. Ona je to shvatala nekako drugačije, žao mi je zbog toga. I dan danas je volim i poštujem. Matora isto, kao da je jedva čekala da ustane i kaže da mi više nije prijatelj, ustala je i rekla da više ne može da me sluša – pričala je Dragojevićka.

Facebook komentari