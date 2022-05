S NJIM JE PREVARILA DEJANA! OGLASIO SE BIVŠI ZADRUGAR: Otkrio sve detalje, “SAD SLOBODNO MOGU DA KAŽEM…” (FOTO)

Rat Dalile i Dejana Dragojevića danima trese Bijelu kuću. Bivši bračni partneri su skinuli sve rukavice i počeli su da iznose sav prljav veš iz njihovog braka. Između ostalog, Dejan je počeo da sumnja da ga je Dalila i ranije varala, te je naveo nekoliko imena poznatih rijaliti učesnika. Između ostalog, pomenuli su i učesnika treće sezone najgledanijeg rijalitija u regionu, Mlađu Jovanovića.

Jovanović se oglasio za Pinkov portal i otkrio prirodu odnosa sa Dalilom.

-Javljaju mi ljudi da su me spominjali proteklih dana. Što se toga tiče, šta da vam kažem. Mi smo bili učesnici drugog rijalitija, i tada je Dalila bila zaljubljena u mene. Ja sam u tom trenutku imao djevojku spolja i nisam htio ništa da imam sa Dalilom – započinje Mlađa, pa nastavlja:



-Iskreno, mogao sam o ovome da pričam i u “Zadruzi 3”, kada sam bio učesnik sa njima, ali nisam htio da se miješam u nečiji brak i da ispadne da se kačim na nečiju priču, kako Dalila to zna da kaže. S obzirom na to da su oni ukaljali svoj brak, sad slobodno mogu da kažem da smo poslije onog tamo rijalitija razmeijnili par poruka i to je to – ističe Jovanović.

Upitali su Jovanovića da li se dopisivanje sa Dalilom desilo kada je ona još uvijek bila u braku sa Dejanom.

-Iskreno, ne mogu da se sjetim, ali u svakom slučaju bila je sa Dejanom – priznao je on.

