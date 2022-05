VELIKO SLAVLJE U PORODICI POPOVIĆ – ŽENI SE SIN: Evo ko je mladenka, OBJAVLJEN DATUM SVADBE

Naime, Suzanin sin iz prvog braka Danijel, kog je Saša od samog početka braka sa pjevačicom prihvatio kao svoje dijete, sljedećeg četvrtka, 19. maja, oženiće se svojom dugogodišnjom izabranicom Tijanom.

Pripreme za svadbu traju već tri mjeseca, a slavlje je zakazano u jednom beogradskom restoranu.

“Sve se radi u hodu, dio po dio, jednostavno ne može sve odjednom. Čekate potvrdu gostiju, da li će doći svi ljudi koje ste pozvali. Djeca su se takođe angažovala, i Danijel i Tijana, ne mogu da kažem da nisu. Preuzeli su i oni deo obaveza na sebe, ali mislim da će sve uskoro biti gotovo. Oni su u početku hteli samo do matičara uz kumove, međutim kada smo počeli da pravimo spisak, krenuli smo od najužih, ali se to proširi. Oni zaista ne vole ništa veliko i spektakularno, skromni su oboje, ali na kraju se proširuje jer ne možete da ne zovete neke ljude na čijim smo veseljima mi bili. Koliko god da dođe svi su dobrodošli, samo da protekne sve u najboljem redu. Veselje je jednom u životu, rekla sam i sinu i snajki, sada jednom svadba i više nema – rekla je Suzana Jovanović za “Grand Online”.

Suzana kaže i da se sa snajkom odlično slaže.

“Ona je toliko jedna jednostavna djevojka da se sa njom nikada nije nazirao nikakav problem. Kada je neko skroman, jednostavan i normalan onda ništa nije teško. Vrijedna je jako i pažljiva, u početku sam joj samo davala neke savjete vezano za Danijela, kako šta treba da uradi ili ne treba, ali to su sve sitnice. Kao i svaka majka, za dobrobit djece i njihovu sreću, jer ipak mi smo najsrećniji kada su djeca srećna i kada se lijepo slažu – objasnila je pjevačica.

Venčanju se posebno raduje Suzanina i Sašina kćerka Aleksandra, koja je veoma vezana za brata, a koja se u prvi mah iznenadila činjenicom da će Danijel stati na ludi kamen.

“Sada se već privikla. Sprema se polako i raduje se tome. Još uvijek ne može da vjeruje da će brat da joj se oženi, ali pošto on već živi skoro četiri godine van našeg doma, već smo se navikli. Iako je između njih 11 godina razlika, divno se slažu. Najveća želja u životu mi je bila da se brat i sestra vole, pomažu i poštuju, da ne smije nikada da dođe do svađe i netrpeljivosti. I ako se desi da dođe do različitog mišljenja da se što prije to izgladi, da nađu zajednički jezik jer to nisu stvari za svađu da oni oko nečega ne bi razgovarali. Učila sam ih pravim vrijednostima i nadam se da sam uspjela u tome. Sutra nas neće biti, a oni ostaju, i sutra njihova djeca treba da se vole i druže. Ne kaže se džabe krv nije voda”, rekla je Suzana, koja je dodala i da priželjkuje da uskoro dobije unuče.

“Ja sam njima rekla da porade po tom pitanju, ali oni mladi samo imaju neke obaveze i čekaju da ih završe. Rekla sam im da dok oni prave planove, onaj gore im se smije. Pravite to dijete dok smo Sale i ja mlađi, da vam pomognemo, i dok smo voljni, a poslije kako hoće – kroz smijeh je završila pjevačica. prneosi “Novi“.

Facebook komentari