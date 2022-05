KONAČNO PROGOVORIO! OGLASIO SE DALILIN BABO HUSO: Šokirao se kad je saznao da je bila trudna

Dalila je danas u “Zadruzi” priznala da je abortirala u 17. godini i šokirala sve. Jeste li, kao njen otac, znali za to?

Nisam znao za to, evo sad prvi put čujem od vas. Tad ona nije ni bila kod mene… Prvi put ovo čujem, od vas čujem da je abortirala. Ne znam ja, ja sam radio dole, ona bila u gradu, dolazila kod mene za vikend, tako smo se viđali tada. Kako da mi ne bude čudno, da saznam preko televizije da mi je ćerka bila trudna? Ja nisam to znao, vjerovatno je znala Emina, njena majka.

Tokom njenih rasprava sa Dejanom, saznalo se i za vašu ćerku sa prvom ljubavi, koju je, prema njegovoj priči, vaša tadašnja supruga Emina odvela u dom, a poslije je željela da je uzme iz hraniteljske porodice. Šta se tu desilo?

– Ne znam šta da vam kažem, to je bilo… Ja nisam bio tu, bio sam odsutan kada je došla ta socijalna služba i odvela dijete… Bili su socijalni radnici tu. Ja sam to dijete uzeo, na mene je upisano dijete… Izvadio sam pasoš i odveo dete u Austriju, pošto joj je majka umrla na porođaju, majka tog djeteta, to je bilo par dana pred Novu godinu 1989. godine. Te neke gluposti sad iznose, i više nego što bi trebalo.

O tome je javno pričao Dejan, kog ste vi uvijek do sada dizali u nebesa. Je l’ vas to iznenađuje, što on iznosi sve te stvari o vama?

– Ja isto mišljenje imam o Dejanu, neću njega da demantujem, neka bude tako sve kako kaže. Ne znam šta mu ovo treba i šta time dobija? To poteže jedno, drugo, nema potrebe da se prepucavam sa njim. I dalje mu želim sve najbolje, iz zlatnih kašika da jede! Dabogda imao šta poželio, i on i njegova porodica. Ja ne idem tako nisko… Šta ja imam da pričam da li je on meni kupovao… Kako je on meni kupovao?

Dalila kaže da je istina da je promijenio vjeru, da je primio islam?

Znam da nije nikada zvanično promijenio vjeru, to sam govorio uvijek, i sad kažem. Nije, on je par puta bio, gledao te običaje kakvi su, tu je živio… Bio je par puta na sahranama, gledao, čitao je knjige, ali nije menjao veru zvanično. Video je, zna se kako se uzima abdest, gledao je mene kako ja to radim. Da bi to bilo zvanično… To kod nas mora da bude javno, sa hodžom, da izgovori šehadet “Srcem vjerujem i jezikom očitujem da nema drugog boga osim Alaha, i vjerujem i očitujem da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik”, tad je onda promijenio vjeru. Neću da lažem. Njegova je privatna stvar da li će on to da primi ili neće.

U “Zadruzi” je Dejan ispričao i da ste zaratili sa rođenom braćom, da su vas izbacili iz porodične kuće zbog Dalile, pa da ste sada u njihovoj kući?

– To nije tačno. Ja sam ovde, evo me, radim u prodavnici. Nemam ja nikakvih problema, evo tri mjeseca nisam otišao gore kod njih (Dalile i Dejana), da vidim šta ima, šta nema.

Dugo se priča i da je ta kuća sagrađena na nekom groblju, pa da zato Dalilu i Dejana prati loša sreća?

– Kakvo groblje?! Vjeruj Bogu da nije, dvije kuće su tu bile godinama, ja kupio od žene plac… Kakvo groblje, kakvi bakrači, groblje je tu blizu, 600-700 metara od kuće, ali na toj zemlji, tu gdje je kuća, ne.

Zbog čega Dalilu mrze stričevi? Po Dejanovoj priči ispada da nije u dobrim odnosima sa familijom, a da njega vole.

– Ni to nije tačno. Taj Dalilin stric, što Dejan priča, on je njemu kupio biciklo i kupio im oboma blokove, da prave tu ogradu oko kuće. Dalila je sa svima pričala, i kod strine bila… Nije tačno da je ne vole.

Iskreno, je l’ mislite da se vaša familija stidi Dalile i svega što radi?

Mi smo ljudi vjernici, vjerujemo u Boga, molimo se Bogu, nije to zgodno. Ali ja da vam kažem, ja ne mogu da se odreknem svog djeteta, niko se nikada nije odrekao, iako je možda bilo nekih gorih stvari i situacija. Ko se još odrekao djeteta? Ja moram da se borim, da se vrati, pa da bude opet na pravom putu, da razmisli, da vidi šta je bolje – da li da bude uličarka na ulici, ili da bude kako treba. Znate vi šta je grad, velegrad?! Kad dođeš iz sela u veliki grad, prevare te ljudi. Uvijek sam joj pričao:”Nemoj da se praviš da si najpametnija”, nije dobro da se ponižava. Šta sad da radimo, da je ubijemo?! Ne ide! Moramo nekako da je vratimo u kolosek!

I Dejan je našao svoju sreću… Kako vam se čine on i Aleks?

– Šta, Dejan je kao nešto bolje napravio, našao nešto bolje? Ja mu skidam kapu kada bude našao nešto bolje od Dalile. Gleda se i prošlost, tjeraju mak na konac Dalili, a zaboravljaju njenu prošlost. Nema tamo žena za brak, sve su nekako pogriješile. To je Dejanov izbor, ali ja kažem po tome što se piše. Fina je ovako, lijepa, ali za prošlost šta sve govore…

Šta znate o navodnim Emininim malverzacijama u inostranstvu? Dejan kaže da je tamo krala starije žene koje je čuvala.

– To već ne znam. Ona je bila u Njemačkoj, išla je tamo redovno, na svaka tri mjeseca. Mijenjale su se, jedna žena ode na tri, pa kad se vrati ode druga na tri mjeseca… Gledale su te starije žene, šta su tamo radile, ne znam… Kad sam ja bio u Beču, radili smo, sve je bilo u najboljem redu, ali ja sam se 1997. vratio. Ljudi pričaju svašta, i da sam ja imao udes, da sam bio u bolnici, pa nisam. A za ovo – ne znam.

