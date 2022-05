“U KUĆI U BUGOJNU SE SVE VRTI OKO MAGIJE”, DEJAN NE PRESTAJE DA PRIČA: Dalila u šoku, sve je otkrio

Upravo je počela emisija “Gledanje snimaka”. Voditeljka Ivana Šopić stigla je u Bijelu kuću i pušten je prvi klip. Zadrugari su imali priliku da vide razgovor Dalile Dragojević sa Marijanom Zonjić i Nenadom Macanovićem Bebicom, a ona im je pričala o bivšem suprugu, Dejanu Dragojeviću. Dalila se žalila zbog svih sukoba koji su imali u prethodnim danima i opelela po njegovoj porodici.

Riječ je dobi Dejan.

-Ja sam ovo već komentarisao, ne znam šta bih dodao. Moja mama je mađioničarka, što se tiče toga pričaću u “narod pita”, tad ću sve da pričam – rekao je on.

-Ja sam pričala i za tu igračku kako je donešena i ne znam kako je donijeta. Najbolje zna onaj ko je donio. Rekla sma šta je bilo unutra i na koji način smo pozvali njegovoc oca. njegov tata je to donio sa igračkama od Tedija. Dejan je to našao u torbi, pitao je šta je to i ja sam rekla da nije Tedijeva igračka – dodala je Dalila.

-Moja baba ima 96 godina ne radi to, niti je interesuje. Kad si u manjem mjestu u Bosni sve to ima više epiloga, jer ona ima situacija u familiji koje su se dešavale sa tim stvarima, pa šta se nađe aludira se na to. Svako kome bi se pokazala kesa i čarapa bilo bi nenormalno i smiješno – nastavio je Dejan.

-On laže, ja za svako pitanje mogu da idem na poligraf – urlala je Dragojevićka.

-Opet moram da spominjem familiju i da pominjem zašto ima trip. Tamo se sve vrti oko magije. Od njene mame su nalazili u kući. Ja sam pitao tatu šta je unutra, a baba je zašila dvije kese. Ja sa tatom nisam ulazio u raspravu oko toga. Istripovana je glava oko tog mjesta, kako je to zašiveno. Znaš šta je magija? Ono gdje je tvoja baba našla zapis ispod ogledala. Ataprskim slovima napisana pisma i ostavljeno u kući u Bugojnu. U njenoj proodici su nađeni zapisi na arapskim slovima, čokolade na pragovima koje su se obile o mentalno zdravlje. Od svih priča istripovano, to je tamo zastupljeno u manjim sredinama , gdje se spekuliše da se ljudi bave svim i svačim – govorio je Dejan.

-Ti prebacuješ priču – nastavila je Dalila.

-Ljudi nalaze razne zakopane stvarfi, žena koje je bila bliska nama našla je protezu zavučenu u kolima. Čim je došlo tako, baba je ubacila kesu i čarapu da popuni igračku. Čim je došla iz takvog mesa, prati se priča. Nju prati magija. Koga si ti tužila? Vjerovatno je rečena istina. Imaju dokaze i to ti se odrazilo na lice – pričaoje Dragojević.

-Mani se mojih i pravdanja, kad si ti zvao tatu i pitao. On kaže kesa, ja sre čarape ne svađam. Tata je rekao da baba skuplja smeće… Ne znam, kao da bi se igrao Tedi. On je neko ko pta god kaže ima težinu i svaka priča će da se tumači kao istina. On prebacuje na moju porodicu – rekla je Dalila.

-Ja sam nazvao tatu, nisam optuživao. Ovo je sad klasično poistovećivanje. Kao kad je krenula sa Filipom, tražila je paraleru sa Čaprićkom. Kad je čula da ljudi zovu hodže da izvlače, positovećuje. Ja sam rekao otkud čarapa i kesa u igrački? Tata je rekao da će da pita babu i ona je rekla da je ušila da se Tedi igra – nastavio je Dejan.

-Ja imam snimak u telefonu kad smo vadili šta je unutra. Nije čarapa, nego minđuše, a onda je Dejan otišao da zapali – otkrila je Dalila.

-Je l’ htio da te prebije onaj što si mu ušla u dvorište? Bila je familija od tate, rođeni brat. Šta ti je poslao na Instagramu? Uzeo je njen stric telefon od malog iz sela, to je njen brat od strica i poslao je “Dođi kod svog baba da kupiš smoki ku*vetino”, a onda sma mu ja otišao na kuću i saznali smo gde je, a ti kods strica, ali vrata zatvorena. Niko je ne podnosi – pričao je Dejan.

-Zbog tebe, niko nije htio da te prihvati – odbrusila je Dalila.

-Mene? On se meni javio. Ne gledaju te jer si poslala amidžu u zatvor, upadali im u lokale u Beču. Ti si strica poslala u zatvor – nastavio je on.

