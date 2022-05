CAR POZVAO DEJANA U EMISIJU, odmah mu postavio šok pitanje o DALILINOJ PROŠLOSTI: Evo šta je Dejan priznao (VIDEO)

Dobro nam došao, kako si? – upitao je Ša.

Dobro sam, sunčam se i tako – ogovara Dejan.

Svašta se desilo. Dalila i ti ste izbJegavali da ulazite u rasprave i ništa da se završi sa teškim riječima. Da li je moralo da dođe do svega toga – upitao je Ša.

Moralo je. Kada me neko čačne, ja vraćam duplo. Ja ću ostaviti prostor da se sluti sve i svašta. Nemam potrebe da pravdam niti da govorim bilo šta – izjavio je Dejan.

Što se tiče pšorodice i što se tiče nje, ti si rekao da je radila neke stvari i da je prostitutka? – upitao je Car.

Ja to nisam rekao, rekao sam da je postojao određeni period, ali nisam to rekao. Kod mene ne postoji pogrešan trenutak. Za mene je uvijek pravi trenutak. Kada me neko čačne, ja vratim. Ja onda odgovorim još gore i ne ostajem dužan. Ja ne žalim ni za čim. Ne dozvoljam sebi da prvog dirnem tamo gde ne treba. Jedino sam Caru prvom psovao mjaku. Kad god mi aludira na bilo šta, ja sam u tom domenu i vraćao – rekao je Dejan.

– Aludirao si na to da se bavi vradžbinama? – otpočeo je Ša.

Ja sam čuo za te narukvice, ali neću da se izjasnim. Uvijek ću zbog sebe da stavim granicu, i uvijek doziram na kašiku i upakujem. Sve što sam govorio sam upakovao – rekao je Dejan.

Facebook komentari