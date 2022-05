KAKO JE LEPOJ BRENI OTKRIVENA TROMBOZA: Na ovaj simptom obratite pažnju, ženama zbog tromba prije razne opasnosti

Nije do kraja jasno zašto se ona javlja, a ljekari su otkrili da ovakva predispozicija može biti i urođena i stečena. Pod posebnim rizikom su trudnice, prije svega zato što postoji opasnost od spontanog pobačaja. Ukoliko se, zbog tromba, zapuše sitniji kapilari, plod i posteljica se ne razvijaju kako treba. Čak i ako trudnoća prolazi bez problema, samo drugo stanje predstavlja osnovu za moguću trombozu, jer su krvni sudovi pod jačim pritiskom.

Trombofiliju izaziva i pušenje, koje oštećuje kapilare, rizik povećava gojaznost, ali i kontraceptivne pilule. U slučaju takozvanog “tromboznog događaja” izazvanog trombofilijom, kao i njihovog ponavljanja, veoma čest slučaj da pacijent mora da doživotno uzima terapiju.

Upravo se to dogodilo Lepoj Breni prije desetak godina kada je, na jednom koncertu, primijetila da joj joj je desna ruka iznenada postala ljubičastoplava.

“Nije mi palo na pamet da bi trebalo da prekinem koncert, prebacila sam mikrofon u lijevu ruku, a desnu podigla uvis i ona je dobila normalnu boju”, ispričala je Brena za Story. “Čim sam se vratila u Beograd otišla sam na VMA na pregled krvnih sudova gde su mi konstatovali totalno začepljenje vene suklavije i potpazušne vene desne ruke.

Bila sam na terapiji, ležala sam faktički nepokretna 12 dana, sa rukom koja je stajala u jednom položaju, tu su me hranili, pojili, to mi je bilo prvih 12 dana nekakvog odmora gdje su, zahvaljujući zaista velikom timu stručnjaka na VMA, uspjeli da mi saniraju i da mi se otvori 70 odsto suklavije i 100 odsto potpazušne vene. Bio je to bio prvi moj susret sa trombofilijom. Bila sam u šoku”, opisala je pjevačica.

Nakon ovoga, Brena je potpuno promenila način ishrane. Sada jede ribu i bareno meso, sa dosta povrća, a prasetinu i jagnjetinu je totalno izbacila iz jelovnika. prenosi novi

