DARKO LAZIĆ NAPRAVIO NOVI SKANDAL – nasrnuo na kolegu iz benda, RAZDVAJALI IH! Izazvao TUČU, ne smiruje se?!

Pevač Darko Lazić je zbog bahatog ponašanja i novca zaratio i sa najbližim ljudima iz svog tima. Kako “Kurir” navodi, pjevač je nedavno, nakon nastupa u Austriji, ušao u žestoku svađu sa jednim od svojih menadžera da bi sukob kulminirao kada je nasrnuo i na svog gitaristu, jer je navodno odbio da im isplati honorar.

– Darko Lazić je to veče radio na ulaznice, prodao je 300 karata, a jedna je bila 30 evra, tako da je to veče zaradio 9.000 evra. Bio je pod dejstvom narkotika i alkohola. Sa njim su bili klavijaturista, gitarista i bubnjar, a imao je i vozača. Nastup je bio okej, ali je u bekstejdžu nastao haos – priča navodno izvor blizak pevačevim saradnicima i nastavlja…

– Darko je tražio da mu ljudi iz diskoteke isplate svih 9.000 evra, ali su oni imali drugačiji dogovor s njegovim menadžerskim timom. Oni su im rekli da Laziću daju 2.500 evra, a ostatak da proslede njima. Tu je Darko pobesneo, počeo je da viče: “Dajte mi moje pare”, a onda je pozvao jednog od menadžera. I s njim se svađao, naročito je podivljao kada mu je rečeno da od tih para mora da isplati i muzičare i vozača. Počeo je da psuje, odbijao je to, ali mu je menadžer poručio da bude zadovoljan, jer ne bi trebalo ništa da dobije pošto im duguje 300.000 evra. Prekinuo je razgovor sa tom rečenicom, nije više želeo da se raspravlja s pevačem.

Tu se ipak nije završilo, već je Lazić ispoljio svoj bes na muzičarima, koji su zahtevali svoj honorar.

– Napao ih je i rekao da mu ne pada na pamet da im on daje pare od tih 2.500 evra. Pale su baš teške reči. Vrištao je. Tada su mu rekli da pod hitno mora da se sredi i da prestane da pije i drogira se. To ga je posebno iznerviralo, pa je urlao: “Ja ću da vodim svoj život kako ja hoću, ja se javno drogiram, niko ne može da se meša, moj život – moja stvar!” U tom momentu malo je falilo da dođe i do tuče. Besan Darko je skočio na gitaristu, ali su se odmah ostali umešali i razdvojili ih. Samo zahvaljujući njima nije došlo do tuče. Pare su ostale na stolu, ali niko nije pominjao kako su ih na kraju rasporedili i da li je isplatio muzičare – završava “Kurirov” izvor.

Podsetimo, mediji su već pisali da gazde diskoteka poslednjih meseci izbegavaju da angažuju Lazića, pa je tako u jednoj drugoj diskoteci u Austriji takođe pevao pod dejstvom narkotika, gde je navodno prodao samo 32 ulaznice, pa je, umesto dogovorenih 11.000 evra, dobio 7.000 i to nakon verbalnog sukoba sa vlasnikom kluba.

