“ZAVRŠENO JE TO!” Dalilina porodica poslala POKLON ZA DEJANA, on u NEVJERICI – evo šta im je PORUČIO (VIDEO)

U toku je emisija “Pitanja gledalaca” u “Zadruzi”, a voditeljka Ivana Šopić pročitala je pitanje upućeno Dejanu Dragojeviću.

– Sigurno si u datom trenutku posmilio da će ti stići poklon od Huse za Bajram. Zašto nisi porazgovarao sa Aleks, umesto da joj oblažiš sumnje, nego potpaljuješ – glasilo je pitanje.

– Prorok nisam, nije mi prolazilo kroz glavu. Ne mogu da govorim šta će biti, kad ja ne znam šta će biti. Niti sam znao, niti razmišljao o tome – rekao je on.

– Ja ne znam kakav je njihov odnos, rekla sam šta sam imala. Jedino me iznerviralo što me je pitao da pojedem to, ali ne bih se vraćala na tu situaciju – govorila je Aleks.

– Neću da pričam o tom odnosu, završena je ta tema – dodao je Dejan, a Dalilinu reakciju pogledajte u videu.

