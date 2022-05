DEJAN I ALEKSANDRA SE POMIRILI: Evo šta joj je saopštio – šok za sve

Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević obavili su sinoć razgovor u dnevnoj sobi i popričali o svim problemima koji su se nagomilila u njihovom odnos. Dragojević nije mogao više da izdrži, pa je ustao i napravio prvi korak.

– Ne znam šta da radim – rekla je ona.

– Ništa. Ja ću da odem u pab, tu sam, pa sam tu – dodao je Dejan.

– Eto, vidiš kakav si ti – odbrusila je ona.

– Je l’ ti lakše da legnem tu? Ako ti zafalim, ti dođi – govorio je Dragojević.

– Sad i da se zataška, opet će sutra biti isto. Ja da se pomirim sa tobom, Mića će da kaže da sam folirala. Ne mogu više da slušam – pričala je Nikolićeva.

– Okej, nećemo da se pomirimo – rekao je Dejan.

– Imaš moć da me napraviš najnježnijom, to mene nervira. Večeras si rekao da me ne napadaju, jer ja to hoću. Je l’ ti razumješ šta pričaš? – pitala je ona.

– Večeras kažeš da je Luks poltron, a juče kažeš da ti je drag. Ti ne gledaš da li je nešto realno ili ne, time ćeš da ih vrijeđaš. Zašto sami sebi da pravimo probleme u bivšoj vezi koju smo imali? – dodao je Dragojević. prneosi “Novi“.

– Šta ćemo da radimo? – pitala je ona

– Šta? Hoćeš da se pomirimo? Biće sve isto, imaćeš pritisak. Ja ću da se vratim u pab – govorio je Dejan.

– Ja ne mogu da živim bez tebe, to je istina – govorila je ona.

– Ti bi onda jedva čekala da ti priđem, kao što ja jedva čekam da mi priđeš. Ti znaš da ja tebe volim, osjetiš. Kupio sam ti kafu, čuo sam da nemaš. Ti kažeš kako sam ja sebi na prvom mjestu. Rekao sam da ti da moj budžet, mislio sam da ćeš bar poslije toga da priđeš, a ni tad nisi prišla. Hoćeš mi doći sutra na slavu? – pitao je Dejan.

Potom je Dejan skočio na Aleksandru i počeo da je ljubi, što je ona jedva dočekala da mu uzvrati. Njih dvoje su razmjenjivali strastvene poljupce, pa se dgovorili da se on vrati iz paba i da ponovo spavaju zajedno. Koliko će potrajati ovaj mir, ostaje da vidimo.

