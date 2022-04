SAD JE “HADŽI NIKOLA” – ROKVIĆ OTIŠAO NA NAJPOSEBNIJI PUT: Odmah objavio sliku

Rokvić je osim u prirodnim ljepotama ove zemlje, obavio i hodočašće. Obišao je sveta mjesta koja se nalaze u ovoj zemlji gdje se Isus Hrist po predanjima rodio, živio, postradao i vaskrsao.

Sve ovo je dijelio sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram, a večeras je putem ove mreže podijelio koliko mu je ovaj put značio, te odlučio da doda prefiks Hadži na svoje ime, na šta imaju pravo svi ljudi koji obave hodočašće.

“Čovjek sam koji je cijeli život putovao, obišao sam svijet, vidio mnoge ljepote… Ovaj put se razlikovao od svih drugih. Pokloničko putovanje, hodočašće, Svetom zemljom ne mogu uporediti ni sa čim. Ići zemljom pokloniti se Grobu Gospodnjem i boraviti na mjestima na kojima je hodio Gospod Isus Hristos, Majka Božija, Apostoli i mnogi Sveti ljudi donosi neopisivu blagodat ali i veliku odgovornost! Kome je mnogo dato, mnogo će se i tražiti! Bilo je radosti, ljubavi, smijeha i suza, zajedničke molitve uz veličanstvena pokajanja! Bilo je teško, nekada rizično i opasno ali uvijek blagodatno! Sve to skupa, cijeloj našoj grupi donijelo je nove vidike i otvorilo duhovne poglede! Zahvalan sam Bogu, mojoj grupi, braći i sestrama koji su nesebično to u svakom smislu i bili… Završiću stihom moje pjesme: “Vredelo je svakog koraka, ovo traženje”. Neka je na zdravlje i spasenje! Hristos Voskrese! Hadži Nikola”, napisao je on na Instagramu. prneosi “Novi“.

