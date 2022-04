Barbara prije privođenja ostavila Darka: Pjevača dotuklo što ga vjerenica šutnula, prije incidenta otkrio šta se desilo između njih!

– Emotivno sam razoren. Ne znam šta ću sa sobom. Barbara mi je rekla da želi pauzu. Ljudi moji šta znači pauza, ili da me ne voli više ili da je našla drugoga! Sve sam radio za nju, mijenjao sam se. Povrijedila me je nekim riječima, nadam se da tako ne misli zaista. Došao sam iz Hrvatske prije tri dana, otišao sam pravo u naš stan u Novom Sadu. Ujutru se budim, zagrlim je a ona kaže: “Nemoj me dirati, treba mi prostora.” Pokupio sam svoje stvari i otišao iz stana – ispričao je Darko za Republiku.

Tim povodom se oglasila i Barbara, koja je jasno dala do znanja da nije sa pjevačem.

– Ne radimo zajedno više intervjue i emisije. Svako radi za sebe – rekla je Bobakova, što nas je začudilo, dok nismo od Darka saznali o čemu se radi.

Podsjetimo, Darko je priveden u stanicu na Novom Beogradu jer je prekoračio brzinu, te koristio alkohol i k.kain.

