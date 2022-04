“SRAMOTA ME JE ŠTO SAM BIO SA TOBOM! Od MINE me nije sram, od TEBE JESTE!” Filip raspametio Dalilu pred svima

U toku emisije “Pitanja gledalaca” Filipu Caru je dojadillo Dalilino ponašanje, te je rešio da jednom za svagda stavi tačku na odnos sa njom.

On je naveo da ga je sramota veze sa njom, dok ga na primer nije sramota veze sa Minom Vrbaški, iako je bila u višebrojnim odnosima tokom rijalitija i priznala svoju prošlost.

– Ko ti je dao informaciju da se Dalila nabacuje Anđelu Rankoviću? – pročitao je voditelj pitanje.

– Ja sam to rekao kod Drveta… Primetio sam i sam neke stvari, a čuo sam i od Zole, nešto je i Marko rekao i to ovde pred svima. Jasno mi je da u njoj sve kulja i da ne može da se suzdrži, bila bi ona ovde sa par njih… Ne mogu da lažem, ona je korektna prema meni poslednjih nekoliko dana, ali je jasno da ona nema problem da bude sa nekoliko njih odavde. Problem je u tome što Anđelo nije neko ko je previše zainteresovan… Dugi niz godina ova devojka nije bila sama, ne zna kako to izgleda, zato je to i muči. Upustila bi se ona ovde sa većinom, samo da dobije određeni ‘feed back’. Iskreno, mislim da je i Anđelo svestan toga. Da li će ona biti sama ili neće, ja o tome ne mogu odlučivati, ali bi voleo da bude iskrena. Znam ja kako ona ‘baci žišku’, kako baca fore samo je pitanje ko će da se upeca… Primete ljudi sve, voli ona baciti udicu – govorio je Car.

– Da li si čula za ovo da se nabacuješ Anđelu i da li on to i sam misli? – pitao je voditelj.

– Ko? Car? Ne interesuje me – odbrusila je Dalila.

– Ona priča u trećem licu kako bi taj neko čuo, ja bih voleo samo da radi ono što želi – dodao je Car.

– Dalila je uvek radila ono što želi, da nije radila ono što želi sada ne bi pričali o ovome – nastavila je Dragojevićka.

– A možda se uradilo i da bi se pričalo, ima i toga – dobacio je Filip.

– Sve i da mi se sviđa Anđelo, ti ne treba da se baviš time. Kada te Milan pita treba da kažeš ‘ne zanima me ova gadura, neka radi šta hoće’ i odeš – viknula je Dalila.

– Ti si prva koja dobacuješ kada prođem. Kada sam sa Anom slagao stvari čuo sam te – dodao je Filip.

– Veruj mi da se ne bavim tobom od onog dana kad si me polio vodom! Niti me interesuješ niti me zanimaš niti te komentarišem! Veruj mi da sve što radiš meni se prenese. Ti sa mnom više nećeš imati sukob, zamolila bih te da me više ne vređaš… – nervozno je govorila Dalila.

– Sramota me je što sam bio sa njom, sram me je njenog stasa, glasa, načina komuniciranja, oblačenja, svega… Evo, sa Minom sam bio, bilo je mnogo loših stvari, ali sa nje se ne sramim, ona je urbana devojka u svom fazonu… – pričao je Car.

– Ovo on ne misli, želi me ogaditi drugima, zar ovo nije ponižavanje i pljuvanje? – viknula je Dragojevićka.

Facebook komentari