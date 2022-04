MARIJA KULIĆ ULAZI U ZADRUGU 5 : Sprema se preokret u rijalitiju

Ona kaže da je Bebica poslje bjekstva iz “Zadruge” otišao kod nje i Siniše, te da je sam tražio da se u ponedeljak uveče vrati u rijaliti!

– Ušla bih u “Zadrugu” da pomognem Miljani! Ne bih je tjerala da bude s Nenadom, iako sam sigurna da je nijedan muškarac neće toliko voljeti u životu, ali bih je suočila s istinom. Zola je ne voli i samo je iskorišćava. Bila mu je samo ulaznica za rijaliti da bi zaradio novac – kaže Marija.

Ona opisuje kako je prošao njen susret s nesuđenim zetom.

– Nenad je u ponedeljak došao kod Siniše i mene u Niš. Stopirao je do naplatne rampe, pa kilometrima išao pješke. Mnogo mi ga je žao. Maltretirao se po putevima, oslabio je osam kilograma u “Zadruzi”, ne jede ništa, ne spava. Još ga se i porodica odrekla. On nema gdje! Dok nije stigao do nas, brinula sam da ne naudi sebi. Nije mi jasno da ga ni majka nije pozvala kad je vidjela da je pobjegao iz rijalitija?! Šta da je planirao da se ubije?! Ti ljudi su monstrumi – priča Miljanina majka kroz jecaje i dodaje da Bebici treba psihijatrijska pomoć:

– Kad je bio kod nas, cijeli dan je gledao Miljanu na strimu i plakao. Dogovorila sam se bila s njenim psihijatrom da uradi Nenadu test ličnosti koji traje tri sata. Željeli smo da vidimo da li mu je moja ćerka opsesija i da li dečko ima neke probleme. Međutim, rekao je da voli Miljanu i da mora da se vrati u “Zadrugu” kod nje. Kulićevu je razočaralo i to što se Miljana nije obradovala kad se Bebica u ponedeljak uveče pojavio na vratima “Bijele kuće”. prneosi “Novi“.

