CAR ZANIJEMIO, EVO ŠTA MU JE ĐEDOVIĆ REKAO: Tiče se Dalile (VIDEO)

Marko Đedović i Filip Car sjedili su na garnituri u dnevnoj sobi i pričali o Dalili Dragojević.

– On je po* što je Anđela pričala sa mnom za Dalilu. Šta može sa njim da priča? Pola vijeka je stariji. On je napao Anđelu što priča sa Đedovićem, sinoć kaže MC Aleks da je greška što je rekla meni. On na igri istine aludira na mene i Anđelu i hoće da nas kanali, kako smo je napustili. Njen brod je Titanik, a mi smo je lagali da plovi. Nisam htio da je uklještim, to ne znači da njen brod plovi – pričao je Marko.

– Meni je samo krivo što svaki put kad sam znao da sam u pravu, ljudi kažu nije – dodao je Car.

– Ona kod nas kukanja da se pomirite, pa mi kalukišemo kako ćemo. Ona stalno obećava da će da se promijeni i da će sve biti u redu. Mi je na*ušavamo za njeno ponašanje, ali ne možemo ovdje, jer bi je ti tek tad osolio. Ja je gledam, laže da ne trepne. Ista je kao Dejan, šta on izmisli u sekundi. Kad mu ne odgovara, onda prebaci – nastavio je Đedović.

– Kad malo bolje razmislim, još mi se više gadi. Izazivanj, laži – govorio je FIlip.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Facebook komentari