NOVI HAOS! DALILA I CAR NAPRAVILI KARAMBOL: Sve zbog Dejana

U toku je emisija “Pitanja gledalaca”. Voditelj Milan Milošević dao je riječ Dalili Dragojević kako bi se nadovezala na pitanje za Filipa Cara.

– On kaže da je mene više pogodilo ovo sa Anđelom, nego ovo sa njim. Ja sa Anđelom prekidam prijateljstvo i saznajem neke stvari, naravno da mi je teško plao. Vrtim u glavi i nisam ispala nefer prema njoj, bole me te stvari. On kaže da ga ne gledam, a ja nemam prava das ga gledam. Juče je komentarisao da ga pratim pogledom, a sad ga ne gledam. Zašto bi ga gledala sooba koja mu se gadi? Kažu da je bolji dok nije sa mnom, meni je drago što on može da se sprda, a kako sam ja, to je već moje – pričala je Dalila.

– Ona se jako dobro osjeća, a sad će da ide predstava žaljenja. Pratim je jako dobro i njeno ponašanje večeras – dodoa je Car.

– Slušala sam danas radio i čula mnoge stvari od njega. Neka je on živ i zdrav. Filip iz dana u dan dokazuje da je sve istina i da je ono kako sam se osjećala tih mjesec dana, upravo dokazuje. Nije mi pružao pažnju i ljubav, šta smo provodimo tokom dana? – pitala je Dalila.

– Ona da ne gleda prema Dejanu, ne bi mi prenosila nešto što je vidjela. Sto puta sam je pitao što se zagledala. Ovo u krevetu i ispod jorgana je nemoć. Ona prati šta Dejan govori i malo prije, prije pola sata – rekao je Filip.

– Mene boli sve što se izdešavalo, ja sam mu vjerovala da postoji ljubav. Je l’ on priča o meni i da mu je žao? Ja pričam sa ljudima i kažem da mi je sinoć bilo žao kad sam vidjela da se nervira, ali sama sebi kažem “Ko si ti?” Ja se osjećam loše, znam da sam bila ispravna prema ovoj djevojci, twško mi je. Ja da nisam ispravna, boljelo bi me uho. Tako se on nosi, jer zna da nije ispravan prema meni – nastavila je Dragojevićka.

-Ja sam kriv za sve i neko sam ko je loš i povrijedio je ovu ženu. Ja sma nju prevario, ja sam onaj koji laže i koji nije iskren. Ja sam onaj ko se povlači iz ovog odnosa. Ja ti kažem da me boli ku*ac za osonos sa tobom, perspektivu ne vidim. Ja sam pričao o mnogim stvarima – rekao je Filip.

– Ja kad spomenem Maju je problem, a kad sam povukao potez i odlazak kod Maje, kad sam vidio da se svašta dešava. Ta djevojka je tad da je bila noirmalna, a ne vratila me i pokazala šta je njena podsvijest, a htjela je Čorbu i Janjuša. Ona da je bila normalna nikad se ne bih vratio u ovaj odnos – rekao je Car.

-Je l’ čujete šta on izgovara? Meni priča da je otišao i trpio da se ne bi vratio u odnos sa mnom, jer je vidio da se ozbiljno zaljubio i zavolio. U šta ja da vjerujem? Isto je rekao i za Anu, da je otišao i da bi se sklonio od mene. Tebe ću da uništim tvojom istinom, jer lažeš kao pas – nastavila je Dragojevićka. prneosi “Novi“.

