“NAPRAVIT ĆU MU PAKAO” ALEKS PRVI PUT NAKON RASKIDA O DEJANU: “Dosta je bilo” – ODLUČILA DA KAŽE ISTINU o odnosu s Dejanom

U toku emisisijd Izbacivanje, a Aleksandra Nikolić, bila je sljedeća gošća Darka Tanasijevića u Šiša baru, kojoj je voditelj poželio dobrodošlicu.

Kako si? – pitao je Darko.

Bezveze, preslavala sam cijeli dan. Neraspoložena sam i mislim da se to vidi. Nisam se nadala da će se ono sinoć desiti, ja sam milion puta rekla šta mi smeta i u šta sumnjam – odgovorila je Nikolićeva.

Da li te je povrijedilo to sinoć? Bio je dosta grublji nego inače… – nastavio je Tanasijević.

Naravno da me je povreijdilo. Da, bio je grub. Smatram da to nije razlog da nekoga otjeraš od sebe i kažeš mu da ti se ne obraća. Ako nekoga voliš, normalno je da sumnjaš, naročito u našoj situaciji. Kako sve više prolazi vrijeme, ja ga upoznajem i vidim mnoge stvari. Vidjela sam kako mu se promijeni faca kada se spomene Dalila, sve mogu da mu kažem ali to ne. Svaki put skači i samo se na to upali. Naravno da ću posumnjati. Kada se povede ta tema, nikada ne može da pogleda u nju, pa samo skoči i kaže ‘nemojte da me miješate’. Kada sam ravnodušna prema nekome, mene apsolutno ništa ne zanima. Shvatam ja da mu je to bolna tema, ali totalno je normalno da imam sumnju – govorila je Aleks.

On je najpažljiviji dečko koga sam ja upoznala u životu. Načinio me je malom djevojčicom, sam je to tako želio. Umijem ja i sama da funkcioniošem, ali je želio da mi pruži pažnju. Svjesna sam ja da on ima neku emociju prema meni, vidim da mu je stalo, ali mene to nešto tišti… Sinoć sam mu rekla da ako se folirao sa mnom sve vreme i ako je to radio samo da bih se oprao od nje, da ću mu napraviti pakao od života. Smatram da mu nie dovoljno stalo, čim je je ostavio zbog jedne sumnje. Svaki put mu ja prilazim, svaki put se ja izvinjavam, svaki put ja dolazim… Ne želim više da trčim za njim, dosta je bilo. Ono što je Mića sinoć uradio nije prijateljski. Ja Dejana nisam ni psovala i vrijeđala da bi onako govorio protiv mene, smatrala sam ga prijateljem… Ja sam sinoć samo iskreno rekla šta mi smeta i šta mi ne valja, a tražio je da budem iskrena. Nikada nisam smela da budem potpuno iskrena jer sam se plašila da će me ostaviti… – pričala je Aleksandra.

Da li si se razočala u njega kao u osobu, na neki način? Sama si rekla da si svjesna da se vas svoje u biti razlikujete? – pitao je Darko.

Mi jesmo u nekim stvarima slični, postoji i ta neka privlačnost… Kada smo se malo bolje upoznali, shvatila sam da imamo i dosta različitosti. Ja sam neko ko živi onako kako mi se živi, nisam isprogramirana. Opuštena sam, ne moram nigdje prva da idem, ne moram ništa da otimam ili da imam prva… Mene to ne zanima. Da se razumijemo, diraju njega ljudi ovdje surovo, ali kada on progovori, to je brutalno. To što on zna da kaže, to nije normalno. Miljani i Bebici je spominjao djecu, govorio je raznim ljudima grozne stvari, ali je prema meni uvijek bio okej… Mi kada smo se upoznali on nije bio takav, djelovao je drugačije. Kada se svađao, nije bio nikada tako okrutan. Sinoć je bio dosta surov prema meni, ujeo se za jezik par puta, ali ko zna šta je sve htio da mi kaže… Ja sam se udaljila od svih, da bi naš odnos bio kako treba, a ja sam sada ostala sama. On ima prijatelje, priča sa ljudima, ide kroz kuću, a ja sam sama. Greška je što sam njega stavila ispred sebe… – govorila je Nikolićeva.

U odnosu u kom je bio, stavljao je sebe na drugo mjesto i odlučio je da ispravi tu grešku sa mnom. Iz toga razloga je sada sebičan. Nikada on meni to nije rekao, ali ja to vidim. Sinoć niko nije stao na moju stranu i to što je Mensur govorio nije bilo da bi mene podržao, nego je on samo iskoristio situaciju jer su imali sukob. Možda ljudi misle da je on favorit poslije svega, pa mu se sada svi približavaju i klimaju glavom. Ono što me je najviše povrijedilo, kada su Mića i Dejan rekli da igram rijaliti, samo ne znam po čemu. Da li je rijaliti što sam pazila i kako ću da se obučem, šta ću da kažem, to što sam trčala za njim i dodvoravala sam se… Ja bih njemu sada prišla i zagrlila ga, jer se osjećam jako loiše, ali neću. Hoću da vidim da li mu je stalo do mene i prići će on meni – izjavila je Aleksandra.

Detaljnije u nastavku.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari