“ŠUTI, NEMOJ TO DA PRIČAŠ”, CAR SINOĆ REKAO ONO ŠTO NIJE SMIO, Dalila ga upozorila: On totalno podivljao

Filip Car je prethodne noći potpuno izgubio kompas, pa je nakon nekoliko incidenata i tuča koje je inicirao, u pušionici nastavio da vrijeđa i priča protiv članova produkcije.

Naime, snimak koji se pojavio na Instagramu, a na kom Filip Car optužuje da se poznati DJ Neba, koji svakog utorka gostuje kod njih na žurki, zaljubio u jednog zadrugara i zbog njega pušta određene pjesme i tajno ga želi, razbjesnio je javnost koja i dalje ne shvata odakle mu pravo tako nešto da priča.

Dalila i Osmakčić su sve vrijeme sjedili u pušionici i pokušavali da ga utišaju. Savjetovali su mu da ne izgovara takve stvari i da to nije u redu budući da mu on ništa nije skrivio, a on je nastavio u svom maniru da iznosi bljuvotine. prneosi “Novi“.

Filip ni u jednom trenutku nije izgovorio ime i prezime zadrugara na koga se ovo odnosi, a mi možemo samo da nagađamo, budući da je poznato da su tokom svake žurke Dino i Mateja nerazdvojni sa di džejem.

