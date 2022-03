Najpopularniji par ZVIJEZDA GRANDA objavio NAJLJEPŠE vijesti: ”ČEKAMO BLIZANCE”

– Da, trudna sam, čekam blizance i svi se beskrajno radujemo tome. Presrećni smo – izjavila je Ivana kako prenose domaći mediji.

Lepa pevačica je još prošle godine otvorena rekla da rade na drugom detetu, i time stala na put glasinama o njihovom razvodu, prenosi grand.online.

– Ne znam odakle sve te gluposti. Ne znam ko priča, ustvari me ni ne zanima. To apsolutno nije tačno. Petar i ja se odlično slažemo i uživamo u našoj ljubavi. Ne želim da se bavim dematovanjem, ali ne dam da mi diraju u brak, jer to je svetinja- rekla je ona svojevremeno.

Podsećanja radi, Petrova i Ivanina ljubav počela je pre skoro 10 godina, zatim se 2016. godine par vjenčao i dobio sina Vujadina.

