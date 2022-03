CAR SAZNAO DA JE ŽRTVA TAJNOG PLANA DEJANA I DALILE! Dobio je informaciju – isplivao VIDEO ŠAPUTANJA

Ona je u pušioni razgovarala sa Filipom Carem, te mu rekla da ona smatra da je Car žrtva tajnog plana Dalile Dragojević i Dejana Dragojevića, poručivši mu da je “pikiran”.

– Ja mislim da su oni gledali rijaliti i da su vidjeli da su dosadni, njihova priča, kao baba i deda. Da je priča između njih bila, to sam rekla i u studiju, Filip je labilan, lako se zaljubljuje, jer ti si lako zaljubljive prirode kao i ja, ona je došla da se muva sa tobom – govorila je Miljana.

– Međutim, Dejan se nije nadao s*?su, nije se nadao da će se dogoditi to sa tobom, možda mu je rekla da nađe i on neku da budu 1-1, ali ne mogu nikad to biti, jer ona je prva uradila to što je uradila.

– Moguće da se zaljubila onda. Mnogi su se ušli igrati rijalitija, pa se zaigrali. I ja sam krenuo da igram rijaliti sa Minom prošle godine kada je ušla, da se osvetim Aleksandri – govorio je Car.

Kako je sve izgledalo, pogledajte ispod teksta:

