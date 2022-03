ŠTA SE DEŠAVA KAD SE KAMERE UGASE: ZVEZDE GRANDA RAZVEZALE JEZIK O ĐORĐU DAVIDU!

Koliko zlobe i nezadovoljstva samim sobom treba da ima osoba da bi nekome uništila život? Nađite pametnijeg posla od dobijanja pažnje na ovakav način. Užas. Velika podrška za Đorđa – poručio je Omar Džaferoski, inače učesnik spomenutog šoua, dok su mu i drugi upućivali reči podrške putem društvenih mreža, poput “nisam ni sumnjao u tebe”, “velika podrška za divnog čoveka”, “sramota”, “podrška za mog mentora”.

– Ovaj gospodin sa slike vredi mnogo da bi se tek tako udvarao nekim nebitnim ribicama. Čovek je izgrađena ličnost, ima svoju porodicu, karijeru, sve. Sigurno je njemu stalo do neke tamo cice. Dragi Đorđe, imate mnogo nas koji vas volimo i poštujemo. U mojim očima ste ostali veličina, sve drugo je nebitno. Ne može vam niko ništa. Podrška za vas, a budala za tastaturama je vazda bilo i biće. Bogu hvala, pa istina ispliva kad-tad. Nije lepo reklamirati se preko tuđih leđa i to ni manje ni više nego na ovakav način, kako je to ova cica pokušala. Uostalom, zašto je ona tipkala sa njim ako joj je bio bezobrazan? Samo pitam. Postoji opcija blok. Jaoj, kako ofirna priča – poručila je Slađa Zubčev.

– Seti se rečenice koju smo bezbroj puta ponovili: “Nije bitno šta pričaju nego ko priča”. Golema podrška ne samo mom mentoru nego čoveku sa velikim “č” koji nas sve sluša u proteklih pola godine, čoveku koji zakida svoj privatni život da bi se posvetio nama, nepoznatim ljudima koji volimo muziku kao i on. To je osoba koja mi je kroz takmičenje ulila toliku snagu da idem svakim krugom sve jače i podržava svaki trenutak kada sam imala potrebu da ispoštujem prema svojoj porodici dok bi toliko s ljubavlju pričao o vlastitoj – uputila je podršku Davidu i Nikolina Perković, prenosi pulsonline.

