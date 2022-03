Severina na koncert u Brčkom došla u trenerci i izazvala lavinu negativnih reakcija

Nakon koncerta Seve je objavila niz fotografija s nastupa na Instagramu, ali je njena objava naišla na kritike pratitelja.

“Ovo je prekrasan Trg mladih u Brčkom, gdje sam prvi put pjevala u ponedjeljak navečer. To je bila velika ljubav na prvi pogled. Prepun Trg mladih, vaše ruke i pjevanje zauvijek će mi ostati u srcu. Bilo je hladno, ali to nas nije spriječilo da to bude baš dobra noć”, napisala je.

Njen nastup je izazvao niz negativnih reakcije fanova, koji su joj poručili da odabir odjeće za nastup nije bio prikladan.

“I meni kad se negdje ne ide, ja odem u trenerci”, “Još da si ispoštovala te mlade ljude i obukla se kako dolikuje jednoj profesionalnoj muzičkoj umjetnici, bilo bi sve ok. Uzeti od Brčko distrikta BiH toliki novac i doci u pamučnoj trenerci, to je toliko nepoštovanje tih mladih ljudi i samog grada i krajnje neprofesionalno i bezobrazno”, “Mogli ste ispoštovati ljude i obući se prikladno”, samo su neki od komentara. prenosi “Klix“.

