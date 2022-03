SAŠA POPOVIĆ PROGOVORIO O KONSTRAKTI: Kada je počela da pjeva promijenio sam KANAL, a onda me je pozvala Marija Šerifović i REKLA OVO

Naime, Saša je istakao da je Konstrakta donijela jedno veliko interesovanje javnosti i medija.

“Ove godine se digla velika prašina i ova pobjednica je donijela jedno veliko interesovanje javnosti i medija. Ja sam gledao prvo polufinale kada je Konstrakta pevala. Kad je počela njena pesma i kada je počela da pjeva “Koja je tajna zdrave kose Megan Markl”, promijenio sam kanal. Nisam ni obratio pažnju. Kad je došao podsjetnik za glasanje, kad je ona nastupala, pjesmu sam prihvatio kao navijačku i meni se tada to dopalo. Kad je bilo prvo polufinale poslao sam 20 poruka za Zorju. Kad je došlo finale ja sam glasao za Konstraktu. Pjesma mi se zaista dopala. Mene je zvala Marija Šerifović i rekla mi je da će Konstrakta pobijediti. Finale je bilo u subotu, u nedelju smo snimali Zvezde Granda. Jedna od članica žirija je zakasnila, kako se pojavila tako smo svi zapjevali “Umetnica mora biti tačna”. Ušla je pjesma svima nama u glavu. Ovo je prvi put da šaljemo pjesmu koja ima neku foru. Kako će oni to na finalu da naprave, ja ne znam. Poenta je u tekstu pjesme, nadam se da će Evrovizija dozvoliti da ide prevod pjesme na Engleski jezik”, rekao je Saša, a onda se nadovezao na glasanje:

“Samo iz Srbije je stiglo 144.000 glasova, čim sam vidio da nisam dobio odgovor “Hvala što ste glasali” ja znam da je stiglo mnogo glasova, jer sistem ne može to da odredi. To je tačan broj glasova i tu nema laži. Aca Lukas je digao frku i svojim izjavama je digao interesovanje za takmičenje”, rekao je on. prneosi “Novi“.

