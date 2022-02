Zvijezdama Granda je zabranjeno da pjevaju pjesme Đorđa Balaševića: On nije jedini na listi…

Poznato je da se u „Zvezdama Granda“, tokom takmičenja, čuju note različitih izvođača, pojedine čak izvedene u drugačijem aranžmanu. Međutim, član žirija Đorđe David otkriva da je sada nastao problem sa pojedinim njegovim kolega upravo oko izvođenja numera, i otvoreno priča o kome se zapravo radi.

– Radio sam sa klincima dosta u prethodnom periodu. Doživjeli smo blage šokove, jer postoje neki autori koji su idoli generacijama, a koji su napravili zabranu emitovanja njihovih pjesama ovdje na “Grandu”. Klinci sa jako puno ljubavi odabiru te pjesme, baš njihove i onda kad dođeš u situaciju da taj neko traži 1000 eura po pjesmi, da bi se njegova pjesma izvela ovdje na takmičenju, onda je to šamar. Potrudiću se da sve te ljude apostrofiram klincima da jednostavno znaju kakve su te moje kolege. Strašno sam uvrijeđen i povrijeđen- razočarano priča za “Blic” David i dodaje:

– Ne mogu da vjerujem da sam takve stvari doživio. Rokerima ne trebaju neprijatelji, neprijatelji su sami sebi. Preko noći ti sad moraš da mijenjaš pjesme, ustvari te pjesme će biti blurovane, neće biti emitovane. Samo bih im rekao sljedeće, nije stvar do “Zvezda Granda” i „Grand produkcije“ nego je stvar do autorskih prava i na drugoj adresi to treba da se riješi. Ovo je najgledanije takmičenje u regionu.

Đorđe nije želio da ispadne da priča u prazno pa je otkrio ko su kolege čije pjesme su zabranjene.

– Reći ću dva imena koja su napravila totalnu zabranu, prvo ime je porodica pokojnog velikana Đorđa Balaševića koja ne dozvoljava da se Đoletove pjesme izvode, a drugo ime je Cane koji nipošto ne dozvoljava da se njegove numere izvode ni za kakvu cijenu. Neki traže hiljadu i po eura po kompoziciji, otkriva član žirija.

Na pitanje da li bi druga muzička takmičenja imala slične probleme, Đorđe smatra da ne:

– Da su drugi šou programi u pitanju, mislim da ne bi bilo problema.

U razgovoru za “Blic” muzičar otkriva da ništa nije mijenjao u svom mentorskom radu i da svakom kandidatu prilazi isto.

– Ja sam mnogo više emotivno vezan za prošlu sezonu, jer je bila dupla. To je sezona gdje sam bio na bojnom polju, gdje sam jedva preživio, lomio nogu, sve ono što nisam u životu doživio, doživio sam u tih godinu dana. Naravno tu su i raznorazni napadi, optuživanja, gluposti gdje su neki ljudi pokazali svoj trag i hvala im, precrtani su. Samim tim, i za tu djecu smo se nekako više vezali jer je bila dupla sezona. Sada polako ulazimo u pik takmičenja, dolazi taj famozni peti krug gdje se vraćaju neki stari kandidati i sudaraju se sa novima. Ja mogu samo u svoje ime da govorim, sa ovim klincima sam već napravio jako dobru priču. Bavim se varijantom koja se zove dril. Trema je nešto što treba da ostave kod kuće. Treba da izađu i pokidaju i tako ostave trag, smatra muzičar.

Saru Jo znam od kada se rodila

Kada je ovogodišnja Evrovizija u pitanju, David otkriva ko je po njemu vjerodostojan da predstavlja Srbiju na pomenutom takmičenju.

– Nisam čuo nijednu pjesmu, ali ja imam svog favorita a objasniću i zašto – to je Sara Jo. Znam je od kad se rodila, lijepa, pametna, talentovana je, govori italijanski bolje nego srpski, u vremenu je, strašno brzo joj radi mozak, umije da pjeva. Ona je naoružana svim onim stvarima kojima treba da bude naoružan neko ko može da postane jednog dana evropska zvijezda. Ja sam zbog svih ovih stvari navijač Sare Jo – zaključuje Đorđe David.

