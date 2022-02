“TI SI LEPA BRENA? ZNALA SAM DA ĆEŠ DOĆI” – Otkriveno šta je Baba Vanga PROREKLA pjevačici: “To je tvoja sudbina”

Breni su tada u ljubavi cvjetale ruže, a i karijera joj je išla uzlaznom putanjom – imala je veliku turneju po Bugarskoj, piše Novi.

“Savjetovali su me da noć uoči susreta sa njom prespavam na nekoliko kockica šećera. To mi je bilo čudno, ali sam ipak uzela taj šećer. Kada smo stigli ispred njene kuće, na stotine ljudi je čekalo u redu. ‘Ti si Lepa Brena? Znala sam da ćeš doći kod mene!’, tim riječima me je pozdravila kada sam ušla kod nje u kuću. Poklonila sam joj svilenu maramu i zlatni lanac sa malim priveskom. Prorekla mi je da nikada neću prestati da pjevam, da je to moja sudbina. Rekla mi je da ću otvoriti kuću gdje će raditi mnogo pjevača i glumaca i da ću se udati za našeg čovjeka koji nosi bijelu uniformu. Tada nisam shvatala da će to biti Boba, iako smo nas dvoje već bili u vezi. Prognozirala mi je da ću imati samo mušku djecu. Upitala me je želim li da saznam kada ću umrijeti. Rekla sam joj da ne želim, to mi je bilo strašno, ali umirila me je riječima da ću biti dugovječna”, rekla je Brena u jednom intervjuu.

