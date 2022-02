Kćerka Mileta Kitića otpočela zajednički život s bivšim zadrugarom: Fran se uselio kod Elene, evo šta kažu komšije i prijatelji!

Njihova ljubav počela je ljetos, poslije završetka četvrte sezone “Zadruge”, a javnost je za njih saznala prvi put kada su mediji objavili paparaco fotografije sa ljetovanja. Fran je ostao dosljedan svom dogovoru sa Elenom, te se trudio da je ne spominje u petoj sezoni “Zadruge”, niti da govori o njihovom odnosu. Međutim, kako je prošle nedjelje izbačen iz rijalitija, Fran je odmah poletio Eleni u zagrljaj, a priznao je da su zajedno.

– Adaptirao sam se, pomalo se još adaptiram. Vidio sam se sa Elenom, zajedno smo. Uživam malo, bio sam u Zagrebu. Sve je u redu – rekao je tada kroz smijeh, a po svemu sudeći, njih dvoje otpočeli su zajednički život u srpskoj prijestonici!

Naime, na Franovom Instagramu sve češće se mogu vidjeti selfiji iz Eleninog stana, u kom se i ona sama fotografiše, i to na istom mjestu, te je jasno da vrijeme provode u istom stanu.

Sve je postalo znatno jasnije kada je Elena objavila selfi sa istog mjesta, i to u majici koju je Fran posebno istakao iznad kreveta dok je boravio u “Zadruzi”.

Da se definitivno ne odvajaju, te da po svemu sudeći žive zajedno, potvrdio je i Elenin komšija.

– Ne znam da li se baš zvanično uselio, ali tu je mali Fran, viđam ga non-stop, i njega i nju. Slatki su, šta znam… Ona ovdje nije ranije dovodila momke, a on, eto, tu je, koliko vidim. Dolazi im društvo, naručuju klopu, druže se… Vidim i njega, baca đubre, fin je mali, javi se. Nek uživaju, mladi su – rekao nam je Elenin komšija, koji je želio da ostane anoniman.

Njegovu priču potvrđuje i bliska prijateljica, koja iz razumljivih razloga nije željela da otkrivamo njen identitet.

– Ova Zadruga im je bila veliki test, a i jedno i drugo su dali svoj maksimum da ispoštuju dogovor koji su imali i mislim da su tek sad shvatili koliko su falili jedno drugom. Iskreno, mislila sam da će Elenu možda to sve i proći, ali ne. Pratila je sve non-stop, i dodatna motivacija joj je bila to što je on stvarno bio korektan maksimalno. Sad su non stop zajedno, on je bio kratko do Zagreba, pa se vratio kod nje. Uživaju, skitaju, druže se… Bukvalno se ne odvajaju – kaže za Pink.rs prijateljica mlade pjevačice, prenosi Pink.rs.

