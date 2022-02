UDAJE SE BIVŠA ŽENA NENADA ALEKSIĆA ŠA: Čekajte da vidite ZA KOGA, oglasio se budući mladoženja

Iako nikada nisu potvrdili ni demantovali da su otpočeli romansu, par više od pola godine ima ljubavni odnos bez trzavica, pa se Vladimir nije mnogo premišljao o odluci da vezu podigne na viši nivo, tvrdi izvor za Rijaliti plus.

– Vlada i Ivana su ubrzo poslije upoznavanja shvatili da im se desila ljubav na prvi pogled i da ne žele da se bore protiv osjećanja. Uplovili su u vezu, ali su se dogovorili da je drže u strogoj tajnosti kako bi sačuvali svoju ljubav. Bilo nam je jasno da su ludi jedno za drugim još kada je Ivana drugi put došla u Bar, pa se niko nije iznenadio kada je poslije pola godine veze rekao da će se vjeriti – priča izvor i otkriva da je Tomović vjeridbu organizovao u jednom danu, a za lokaciju izabrao manastir koji za njega predstavlja najveću svetinju.

– Nekoliko nedelja pred konačnu odluku govorio je da Ivana zaslužuje sigurnost i dokaz da sa njom misli ozbiljno posle javne prevare koju joj je priredio suprug i da će joj dati tu sigurnost sve i da se nikada ne oženi s njom. Kupio joj je prsten i riješio da je vjeri pod Ostrogom, što je i uradio čim je stigla u Crnu Goru – kaže izvor, koji tvrdi da je bivša supruga nevjernog repera bez razmišljanja pristala da se uda za Crnogorca.

– Ivana nije ni slutila da će je Vladimir zaprositi, pa je bila u šoku kada ju je pitao da se uda za njega. Iako nije mogla da dođe sebi, kroz suze je rekla “da” i time zvanično postala njegova vjerenica. On joj je vratio vjeru u muškarce, brinuo o njoj i obrisao bolan period koji je prošla nakon razvoda od Ša. Kod nje se javio strah da je prebrzo ušla u sve, ali se trudi da mu vjeruje i pušta da sve ide svojim tokom dok ne počnu s planiranjem svadbe. Kako su krenuli, i to će odraditi u tajnosti do kraja godine – zaključuje izvor.

Vladimir nije želio previše da komentariše ovu temu, te je vješto izbjegao odgovor.

– Odavno me ne zanima da se pravdam ljudima. Živim svoj život onako kako želim – rekao je Tomović. prneosi “Novi“.

Facebook komentari