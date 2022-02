PORODILA SE MAJA BEROVIĆ – pjevačica donijela na svijet PRVO DIJETE: Čekajte da čujete KOJE IME JE DALA DJEČAKU

Maja je donijela dijete u bolnici u Gracu u Austriji, o čemu je pričala pred porođaj.

Pjevačica je rodila zdravog dječaka kome su roditelji dali ime Lav, a svi su presretni zbog prinove u porodici.

Inače, Maja je nedavno otkrila zbog čega je baš sada poželjela da se ostvari kao majka.

– Gradila sam karijeru, da sam se posvetila majčinstvu, ne bih mogla napraviti to što sam napravila. Generalno ja sam ostvarila to što sam htjela u životu. Prije par dana smo objavili i snimak koncerta u Areni. Sada se probudila ta želja da imam to nešto što je dio mene, to ne treba forsirati, već sačekati pravi momenat – rekla je Maja i dodala kako se osjeća, piše Novi.

